Opinión
La crisis en Paraguay
Ahora que la crisis se encuentra en su momento más álgido, la furia es el sentimiento más extendido. Y el objeto de esa furia son claramente el ex presidente Peña y sus asesores más cercanos .
El año del Papa
Una cosa es no tener religión y otra muy distinta es vivir sin valores trascendentes, sin referencias éticas y sin un claro sentido de comunidad.
León XIV y la IA
León XIV advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial.
Más allá de la fuerza y de la fe
En el mismo equipo compiten personas con y sin discapacidad, algo que derriba de un plumazo la barrera de la segregación.
Dan ganas de creer y todo
En el país de los hinchas de fóbal, de bolches y fachos, imprevistamente tuvimos una semana en la que se habló de espiritualidad. No es poco.
Editorial
¿Cambió el viento?
En Israel, quien vea un giro a la izquierda se equivoca de país. El Likud sigue siendo el partido más grande y la derecha superó en votación lo que le vaticinaban todas las encuestas.
Balas y billetes
El gobierno anuncia grandes estrategias para frenar la venta de municiones o controlar el flujo de dinero, pero tiene escasa proactividad a la hora de enfrentar directamente a la delincuencia.
Una fórmula exitosa
En la antesala de la visita de León XIV, se volvieron a escuchar debates que parecen desconocer los antecedentes históricos de una fórmula bien uruguaya de convivencia que ha sido exitosa.
Un mensajero de paz
Su figura trasciende largamente lo religioso. Millones de personas que nunca pisaron una iglesia ven en él a un mensajero de la paz y del amor, y eso en estos tiempos no abunda.
Caudillos y doctores
Del lado de la izquierda hay un enorme problema para encontrar caudillos mientras que del lado de los partidos tradicionales es evidente que sobran, sobre todo en los esquemas departamentales.
No es un cuco
En ocasión de un aniversario de José Stalin, comunicadores y políticos compatriotas llegaron a homenajearlo por “haber derrotado al nazismo”, omitiendo el infame pacto Molotov-Ribbentrop.
Fascismo en las calles
Mientras las autoridades no cumplen con sus tareas básicas de orden y previsión vial, resurge una mirada necia que ve a los autos privados como el gran villano del sistema de transporte.
Sin brújula
Lo que está en discusión es la conducta institucional de un partido que, cada vez que la Iglesia católica pidió un lugar en la vida pública, optó por responder con el laicismo más radical del país.
Casupá, represa inviable
Si el proyecto ya contaba con una firme oposición de los habitantes de la zona y generaba enormes dudas entre los técnicos y expertos, este nuevo frente que se abre lo vuelve inviable.
Garantías para el voto
En este tiempo de inmediatez y de digitalización, importa entender bien sobre qué bases funcionan nuestras garantías electorales. El voto en papel es fundamental e irremplazable.
¿Y los problemas de los uruguayos?
Si el encargado de que el gobierno funcione está pensando todo el tiempo en la elección de dentro de tres años y viendo cómo hace para ser candidato, no es raro que la máquina no ande.
¿Y ahora, Argentina?
El triunfo de Lula representó un golpe para el oficialismo argentino. Había un extendido convencimiento de que la ola azul, como se la llama, llegaría también al poderoso vecino sudamericano.
Ecos