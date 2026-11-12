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    El País Opinión
    Opinión

    La crisis en Paraguay

    Ahora que la crisis se encuentra en su momento más álgido, la furia es el sentimiento más extendido. Y el objeto de esa furia son claramente el ex presidente Peña y sus asesores más cercanos .
    Editorial
    12/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País
    Expresidente de Paraguay, Santiago Peña. AFP

    El año del Papa

    Una cosa es no tener religión y otra muy distinta es vivir sin valores trascendentes, sin referencias éticas y sin un claro sentido de comunidad.
    Juan Ramón Rodríguez Puppo
    Exclusivo suscriptores
    12/11/2026, 03:15
     · 
    Por Juan Ramón Rodríguez Puppo

    León XIV y la IA

    León XIV advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial.
    Ricardo Reilly Salaverri
    Exclusivo suscriptores
    12/11/2026, 03:30
     · 
    Por Ricardo Reilly Salaverri

    Más allá de la fuerza y de la fe

    En el mismo equipo compiten personas con y sin discapacidad, algo que derriba de un plumazo la barrera de la segregación.
    Isabelle Chaquiriand
    Exclusivo suscriptores
    10/11/2026, 03:15
     · 
    Por Isabelle Chaquiriand

    Dan ganas de creer y todo

    En el país de los hinchas de fóbal, de bolches y fachos, imprevistamente tuvimos una semana en la que se habló de espiritualidad. No es poco.
    Álvaro Ahunchain
    Exclusivo suscriptores
    11/11/2026, 03:59
     · 
    Por Álvaro Ahunchain
    Editorial

    ¿Cambió el viento?

    En Israel, quien vea un giro a la izquierda se equivoca de país. El Likud sigue siendo el partido más grande y la derecha superó en votación lo que le vaticinaban todas las encuestas.
    Editorial
    11/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Balas y billetes

    El gobierno anuncia grandes estrategias para frenar la venta de municiones o controlar el flujo de dinero, pero tiene escasa proactividad a la hora de enfrentar directamente a la delincuencia.
    Editorial
    10/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Una fórmula exitosa

    En la antesala de la visita de León XIV, se volvieron a escuchar debates que parecen desconocer los antecedentes históricos de una fórmula bien uruguaya de convivencia que ha sido exitosa.
    Editorial
    09/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Un mensajero de paz

    Su figura trasciende largamente lo religioso. Millones de personas que nunca pisaron una iglesia ven en él a un mensajero de la paz y del amor, y eso en estos tiempos no abunda.
    Editorial
    08/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Caudillos y doctores

    Del lado de la izquierda hay un enorme problema para encontrar caudillos mientras que del lado de los partidos tradicionales es evidente que sobran, sobre todo en los esquemas departamentales.
    Editorial
    07/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    No es un cuco

    En ocasión de un aniversario de José Stalin, comunicadores y políticos compatriotas llegaron a homenajearlo por “haber derrotado al nazismo”, omitiendo el infame pacto Molotov-Ribbentrop.
    Editorial
    06/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Fascismo en las calles

    Mientras las autoridades no cumplen con sus tareas básicas de orden y previsión vial, resurge una mirada necia que ve a los autos privados como el gran villano del sistema de transporte.
    Editorial
    05/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Sin brújula

    Lo que está en discusión es la conducta institucional de un partido que, cada vez que la Iglesia católica pidió un lugar en la vida pública, optó por responder con el laicismo más radical del país.
    Editorial
    04/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Casupá, represa inviable

    Si el proyecto ya contaba con una firme oposición de los habitantes de la zona y generaba enormes dudas entre los técnicos y expertos, este nuevo frente que se abre lo vuelve inviable.
    Editorial
    03/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    Garantías para el voto

    En este tiempo de inmediatez y de digitalización, importa entender bien sobre qué bases funcionan nuestras garantías electorales. El voto en papel es fundamental e irremplazable.
    Editorial
    02/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    ¿Y los problemas de los uruguayos?

    Si el encargado de que el gobierno funcione está pensando todo el tiempo en la elección de dentro de tres años y viendo cómo hace para ser candidato, no es raro que la máquina no ande.
    Editorial
    01/11/2026, 03:00
     · 
    Por El País

    ¿Y ahora, Argentina?

    El triunfo de Lula representó un golpe para el oficialismo argentino. Había un extendido convencimiento de que la ola azul, como se la llama, llegaría también al poderoso vecino sudamericano.
    Editorial
    31/10/2026, 03:00
     · 
    Por El País
    Ecos

    El trabajo como derecho

    Juan Pedro Arocena | Montevideo

    Visita del Papa (I)

    Manuel Cornejo | Montevideo

    Visita del Papa (II)

    Daniel Curbelo | Maldonado

    Inconcebible

    Un conejo blanco | Montevideo

    Luz en la oscuridad

    Willian Izzi | Montevideo

    Blanca y azul

    Dr. César E. Fontana | Montevideo

    El Palacio es de todos

    Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

    Ministerio de Justicia

    Ciudadano vigilante | Montevideo

    GH parlamentario

    G. Camp | Montevideo

    Conflictos laborales

    Ciudadano crítico | Montevideo

    Cierre de empresas

    Un señor reflexivo | Montevideo

    Espacios libres de humo

    Daniel Curbelo | Maldonado