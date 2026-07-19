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Mundo

El País Mundo
Tareas de remoción de escombros en Pereira, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4.

Resistió más de 35 horas bajo los escombros del terremoto y conmovió a Colombia, pero confirmaron su muerte

Migrantes subsaharianos y sudaneses se congregan cerca de Fnideq (Castillejos), Marruecos, mientras intentan entrar en la ciudad española de Ceuta el 15 de agosto de 2026.

Nueva tensión en la frontera con España: Marruecos detuvo a 148 migrantes que pretendían pasar a Ceuta

Billetes de la Lotería Nacional de España.

El boleto ganador de la Lotería Nacional de España del sábado 15 de agosto de 2026 y los números con reintegro

Vista de daños provocados por el terremoto este sábado 15 de agosto en Armilla (Granada, España).

Un sismo de 5,0 grados de magnitud, seguido de 40 temblores, sacudieron al sur de España en la madrugada

Un equipo de rescate busca víctimas en las ruinas del puerto Laurensius Say en Maumere, Sikka, Nusa Tenggara oriental el 15 de agosto de 2026, después de un terremoto de 7,7 grados.

Terremoto en Indonesia: un sismo de magnitud 7,7 causó decenas de muertos y alerta por posible tsunami

Boletos de Mega Millions.

Números ganadores de Mega Millions del viernes 14 de agosto de 2026: los resultados del último sorteo

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado, cuatro días después de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia.

Un "Plan Marshall" para Colombia: de qué se trata la idea que busca implementar De la Espriella tras el sismo

Familiares de presos políticos se reúnen frente a la prisión El Rodeo I, en Guatire (estado de Miranda, Venezuela)

Liberan a 131 presos políticos en Venezuela, aunque ONG advierte que todavía quedan cientos tras las rejas

Nigel Farage, líder de Reform UK, sentado con una cerveza. tras la elección parcial de Clacton, en el pueblo de Kirby-le-Soke.

Líder de partido antinmigración derrota a candidato que usa un cubo de basura en la cabeza y renueva banca

Bomberos rocían agua sobre las ruinas humeantes de una casa afectada por un incendio, al sur del centro de Stourbridge, en el centro de Inglaterra,

Récord de incendios y evacuaciones masivas: nueva ola de calor sofoca a Europa con temperaturas extremas

Crisis migratoria en España

Las medidas que tomó Marruecos para blindar la frontera y frenar un nuevo éxodo masivo de migrantes

Flavio Bolsonaro

Bolsonaro mejora en encuesta y acorta diferencias con Lula: los datos del último sondeo de opinión

El presidente Donald Trump en un mítin político en Long Island (Nueva York) este viernes 14 de agosto.

Donald Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos"

Jason Arday en entrevista con Channel 4

Hallan muerto a Jason Arday, exprofesor de la Universidad de Cambridge implicado en escándalo de plagio

Imágenes señaladas en el nuevo informe sobre Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Presentaron nuevos videos de la casa de Jésica Cirio y su expareja en la causa por lavado de dinero

Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump apela ante la Corte Suprema por las obras del salón de baile en la Casa Blanca

Lugar donde se estrelló el helicóptero.

Dos soldados murieron tras estrellarse un helicóptero del Ejército de EE.UU. en una base de Texas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

EE.UU. atacará a carteles en tierra en Latinoamérica y Colombia autoriza operaciones conjuntas

Karoline Leavitt

Karoline Leavitt deja la secretaría de prensa de la Casa Blanca y será asesora externa de Trump

Argentina
Mabel, argentina que fue madre a los 62 años.

Fue madre por primera vez a los 62 años y rompió récord en Argentina: "Tomé la decisión y me animé"

Un hombre mató a puñaladas a su esposa en Villa Devoto

Femicidio en Buenos Aires: un hombre mató a su esposa a puñaladas en Villa Devoto y se intentó quitar la vida

Cecilia Lazcano tenía 16 años

Femicidio en Argentina: adolescente de 16 años fue degollada por un compañero de clase en Corrientes

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa en Buenos Aires a su llegada tras ser interrogada en el juzgado Comodoro Py el 17 de marzo de 2026.

Justicia argentina ordenó el embargo preventivo del apartamento donde está recluida Cristina Kirchner

España
Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio de España.jpg

Entrevista: el negocio millonario de las licitaciones públicas, la gran apuesta de España en el acuerdo Mercosur-UE

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Evento "Grow with Spain" organizado por la Cámara española, con autoridades nacionales, españolas y expertos.jpg

"Internacionalizar da susto, pero no hacerlo es muerte” y la idea de desburocratizar que señaló "Pacha" Sánchez y remarcó Munyo

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Brasil
Flavio Bolsonaro

"El sistema va a hacer de todo para detenerme": habilitan a Flávio Bolsonaro tras resolverse traba judicial

Plataforma Discord.

Brasil suspendió los "lives" de la plataforma Discord luego de la muerte de una adolescente de 13 años

Nueva Friburgo, en Río de Janeiro, Brasil.

Buscan voluntarios para vivir en las montañas de Río de Janeiro con alojamiento de lujo y comida gratis

Costa de Alter do Chão, Brasil.

El paraíso en Sudamérica con playas de agua dulce que parecen del Caribe y es ideal para jubilarse

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África

Programa electoral de Lula: defensa de la soberanía, reducción de desigualdad y combate del crimen organizado

Cinturón de Agua que está en sus etapas finales de construcción en Ceará, Brasil.

Construyen en Sudamérica un "río de hormigón" de 145 km para terminar con la sequía de millones de personas

Medio Oriente
Un buque comercial navega por una ruta marítima internacional frente a la isla yemení de Hanish, en el mar Rojo.

Surge una nueva chance para la paz en Medio Oriente: EE.UU. e Irán vuelven a dialogar con mediación de Pakistán

Un hombre iraní camina sobre un cartel con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en el paso fronterizo entre Irán e Irak

"Es nuestro turno": Trump promete que EE.UU. responderá con contundencia a los ataques de Irán y la guerra escala

Venezuela
La bandera cubana ondea a lo largo del Malecón de La Habana, con el Capitolio al fondo, el 18 de junio de 2026

Tensión diplomática: República Dominicana expulsa a funcionarios cubanos y les da siete días para abandonar el país

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante la ceremonia de firma de un acuerdo entre Chevron Venezuela y el gobierno nacional en el Palacio de Miraflores.

Venezuela: reforma judicial y recuperar oro, los primeros acuerdos entre el chavismo y la oposición

Un manifestante participa en una protesta frente al Hotel Meliá Caracas durante el proceso de diálogo político entre representantes del gobierno y la oposición en el Centro de Convenciones de Caracas.

"Queremos escuchar el diálogo": protestas en Caracas contra el secretismo de las negociaciones con la oposición

Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa con El País: “En Venezuela comenzó la transición a la democracia”

Cuba
El líder cubano Raúl Castro asiste a la gala con motivo del centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro en el teatro Karl Marx de La Habana.

Con 95 años y tras meses sin ser visto, Raúl Castro reaparece para los actos por los 100 años de Fidel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Eslovaquia en Bratislava, Eslovaquia

EE.UU. aprieta el puño sobre Cuba: la CIA refuerza presencia en la isla y no descarta una operación militar

Miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba

El gobierno de Trump escala la presión sobre Cuba y sanciona a militares y entidades del régimen comunista

Un hombre empuja un carro frente a una farmacia en La Habana el 29 de julio de 2026.

Cuba emprende ola de privatizaciones: ¿cuáles son los sectores que el régimen comunista abrirá a privados?

Una persona en patineta junto a un perro en una calle de La Habana (Cuba).

Sanciones al sector energético y a las brigadas médicas intensifican la presión de Estados Unidos sobre Cuba

La Habana

Más presión sobre Cuba: Estados Unidos acusa al régimen de liderar una campaña de “espionaje y subversión"

Ucrania
Ataque ucraniano a almacén ruso.

Alerta en Rusia: drones ucranianos de largo alcance golpean instalaciones de comercio electrónico

Andy Burnham habla tras ser confirmado como nuevo líder del Partido Laborista y próximo primer ministro del país, durante la conferencia extraordinaria del partido en el centro de Londres.

Burnham: el primer contacto con Trump y Zelenski y su idea sobre la relación con la Unión Europea

Captura del video que muestra el atentado al empresario ucraniano Vadym Yermolaiev, en Mónaco.

Apareció un video del atentado con bomba a un empresario ucraniano y su familia en Mónaco

Manifestantes sostienen pancartas durante una protesta en Kiev contra la decisión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de destituir al exministro de Defensa ucraniano Mykhailo Fedorov.

"¡Devuelvan a Fedorov!": miles de ucranianos se manifiestan contra la destitución del ministro de Defensa

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer ofrecen una rueda de prensa conjunta tras la cumbre de la «Coalición de los Voluntarios»

Defenderse "con sangre, si es necesario”: lideres europeos ultiman detalles de la Coalición de Voluntarios

Se eleva humo durante un ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev, el 2 de julio de 2026.

Rusia lanza su mayor ataque contra Kiev desde el comienzo de la invasión y Zelenski promete responder

Veterinarios asisten a elefante enfermo en la reserva Kitenden B, en Amboseli, Kenia.

Alarma en Kenia tras muerte de elefantes: expertos apuntan a "misteriosa enfermedad", pero el gobierno lo niega

Mundo
Outeiro de Rei, en la región de Galicia.

La región de España donde la ciencia busca los secretos de la extrema longevidad de sus habitantes

España
Escocia

Condenaron a seis años de cárcel a una madre que mató a su bebé con un secador de pelo en Escocia

Mundo
Bomberos y rescatistas colombianos buscan supervivientes entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.

Sismo en Colombia: sube cifra de muertos, caen desaparecidos y se agota posibilidad de encontrar sobrevivientes

Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visita una escuela en la isla de Iturup, una de las cuatro islas de la cadena en disputa conocida como islas Kuriles en Rusia y Territorios del Norte en Japón.

Putin visita base rusa en islas reclamadas por Japón y tensa unas relaciones bilaterales ya deterioradas

Mundo
Parlamento de Suecia.

Suecia reduce edad de responsabilidad penal: lo que proponía el gobierno y el acuerdo que llegó con la oposición

Mundo
Logo de la Lotería Nacional de España con billetes de euros de fondo.

El boleto ganador de la Lotería Nacional de España del jueves 13 de agosto de 2026 y los números con reintegro

España
Aeropuerto internacional de Incheon

El inesperado aeropuerto que se convirtió en el más transitado del mundo y las claves de su ascenso

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