El entorno de Brigitte Macron habló del supuesto episodio de celos en el avión presidencial

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, desmintió a través de sus colaboradores los nuevos rumores surgidos tras la publicación de un libro que cuestiona la estabilidad de su matrimonio con el presidente Emmanuel Macron.

La controversia surge a raíz de la obra "Un couple presque parfait" (Una pareja casi perfecta), donde se asegura que un incidente ocurrido en el avión presidencial en mayo pasado —donde se registró una presunta cachetada— no fue un gesto de complicidad, sino una reacción de celos por un supuesto vínculo platónico del mandatario.

El origen de la controversia en el avión presidencial

El periodista Florian Tardif, autor del libro y cronista en Paris Match, sostiene que la esposa del jefe de Estado reaccionó violentamente al leer un mensaje en el teléfono de su marido. Según el relato, el texto pertenecía a la actriz iraní Golshifteh Farahani, quien reside en Francia desde 2008. Tardif afirma, citando a una fuente íntima de la pareja, que el presidente mantuvo una relación platónica durante meses con la artista, basada en un intercambio de mensajes que habrían superado los límites de la cortesía institucional.

Desde el entorno de la primera dama francesa aseguran que estas afirmaciones carecen de fundamento. De hecho, la propia Brigitte Macron ya había negado personalmente al autor en marzo que los hechos hubieran ocurrido de esa manera.

El desmentido busca frenar la circulación de versiones que sugieren una crisis matrimonial profunda, alimentadas por medios que pertenecen al conglomerado del magnate Vincent Bolloré, quien mantiene una relación tensa con el gobierno actual.

Presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte Macron, saliendo del avión en Seúl. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

Declaraciones de los protagonistas y trasfondo mediático

La actriz Golshifteh Farahani también se vio obligada a intervenir ante las reiteradas consultas sobre su supuesta implicación en el episodio del avión presidencial en Vietnam. "La cuestión es por qué la gente se interesa por ese tipo de historia", cuestionó la artista, quien sugirió que este tipo de relatos se crean para compensar carencias personales de quienes los consumen.

La versión de Tardif fue difundida ampliamente en la emisora RTL y en la prensa francesa, reavivando debates sobre la vida privada del poder.

Gol Farahani Foto: Instagram/Gol Farahani

El libro vuelve a poner el foco en la diferencia de edad entre Emmanuel Macron, de 48 años, y su esposa de 73, un factor que ha sido utilizado históricamente en redes sociales para generar noticias falsas. El equipo de la primera dama insiste en que estas publicaciones forman parte de una estrategia para desgastar la imagen pública de la pareja presidencial mediante la exposición de rumores infundados que ya han sido llevados ante la justicia en ocasiones anteriores.

Con información de EFE