Trump se burla de Macron y Brigitte en la Casa Blanca: la tajante respuesta del presidente francés

Emmanuel Macron, presidente de Francia, contestó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que sus comentarios sobre su matrimonio con Brigitte "no son elegantes ni están a la altura".

Trump se burló de Macron en un almuerzo privado el miércoles, según un video difundido brevemente en el canal de YouTube de la Casa Blanca que luego fue bloqueado.

"Llamo a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata extremadamente mal. Todavía se está recuperando del golpe en la mandíbula", dijo Trump con una ligera sonrisa, refiriéndose a un video que se hizo viral el pasado mayo, y en donde se ve a Brigitte Macron dando un manotazo en la cara a su marido antes de bajar del avión que los llevó a Vietnam.

En su momento, Macron dijo que estaban "bromeando". Este jueves reprobó las palabras de Trump pero no quiso entrar en el fondo.

Esas declaraciones "no son elegantes ni están a la altura", afirmó Macron en el primer día de una visita de Estado a Corea del Sur. "No merecen respuesta", añadió.

Presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte Macron, durante una visita a un memorial de la guerra de Corea en Seúl. Foto: JUNG YEON-JE/AFP

Cómo surgió la burla de Trump al presidente de Francia

Trump mencionó el matrimonio de los Macron durante una conversación en la que explicaba haber hablado con el presidente francés sobre la guerra en Medio Oriente, para preguntarle si podía contar con su ayuda.

Trump afirmó haber dicho a su par francés: "Emmanuel, nos encantaría contar con algo de ayuda en el Golfo, aunque estamos batiendo récords en eliminar a los malos y derribar misiles balísticos. Nos encantaría tener algo de ayuda. Si pudieras, ¿podrías enviar barcos de inmediato?".

Cambiando la entonación, el republicano reprodujo la presunta respuesta de Macron. "'No, no, no, no podemos hacer eso, Donald. Podemos hacerlo después de que la guerra haya sido ganada'".

"Y yo dije: 'No, no, no necesito que sea después de que la guerra haya sido ganada, Emmanuel’", afirmó Trump.

También calificó a la OTAN de "tigre de papel", en un ataque más contra la alianza transatlántica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Oriente Medio, desde la Casa Blanca. Foto: AFP

El martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos "va a tener que reexaminar" su relación con la OTAN una vez concluida la guerra contra Irán.

AFP