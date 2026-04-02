Artemis II va en camino a la órbita lunar: la tensión previa, los minutos más críticos y la reacción de Trump

Desde anoche el hombre viaja otra vez a la Luna. La misión Artemis II superó los primeros ocho minutos y medio críticos tras su despegue desde Florida, donde también afrontó dos problemas técnicos que causaron tensión en la NASA apenas momentos antes del lanzamiento.

Al cabo de los primeros ocho minutos y medio, considerados los más críticos, explicó a EFE el ingeniero español Carlos García-Galán, director de Moon Base de la NASA, el cohete Space Launch System (SLS) funcionó correctamente y colocó a los cuatro astronautas en la órbita correcta a bordo de la cápsula Orión.

Bajo un clima favorable, los cuatro tripulantes de Artemis II, que no alunizará, despegaron unos 11 minutos después de lo previsto a las 19:35 hora de Uruguay desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.

Momentos antes de partir hubo tensión por dos problemas que habrían impedido el lanzamiento: el primero fue un inconveniente con el sistema de comunicaciones, que habría representado un peligro para la población si era necesario abortar la misión.

Y el segundo fue un sensor que mostraba una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) que estaba más caliente de lo normal.

Pero en ningún momento la NASA interrumpió la cuenta regresiva para el despegue, cuya ventana comenzó a las 19:24, pues no hubo ningún contratiempo mayor, como los que retrasaron un mes su despegue en febrero.

Los astronautas primero orbitarán cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días de viaje, según ha explicado la NASA.

De tener éxito, los tripulantes llegarán al lado más oculto de la Luna el lunes 6, cuando observarían más que ningún otro ser humano gracias a la posición del Sol, que iluminaría el satélite natural.

También alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros.

La tripulación la conforman Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), los primeros en viajar a la órbita lunar desde Apolo 17, en 1972.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzarán una presencia permanente en el satélite.

Despegue de Artemis II. Foto: AFP.

“Estamos ganando”

El presidente Donald Trump aprovechó el lanzamiento de Artemis II para destacar el programa espacial de Estados Unidos. Trump aseguró que es la primera vez en 50 años que “Estados Unidos regresa a la Luna” y calificó a Artemis II como uno de los cohetes más potentes “jamás construidos”.

“Estamos GANANDO, en el Espacio, en la Tierra y en todos los puntos intermedios -Económicamente, Militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se nos acerca! Estados Unidos no solo compite, DOMINAMOS, y el mundo entero está mirando”, publicó el presidente en Truth Social.

Por su lado, los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra. “¡Vamos a la Luna!”, exclamó uno de los espectadores.

Antes de que se diera luz verde al lanzamiento de Artemis II, los astronautas pronunciaron unas breves palabras: “Vamos en nombre de toda la humanidad”, dijo Hansen.

La directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, se dirigió directamente a los astronautas. “Reid, Victor, Christina y Jeremy: en esta misión histórica se llevan con ustedes el corazón de este equipo de Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en todo el mundo, y las esperanzas y los sueños de una nueva generación. Buena suerte. Que Dios acompañe a Artemis II. Adelante”, dijo.

Periodistas instalan cámaras cerca del cohete Artemis II Space Launch System de la NASA en el Centro Espacial Kennedy. Foto: AFP