En imágenes: así fue el despegue de la histórica misión Artemis II, que busca regreso del ser humano a la Luna

La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, despegó este miércoles con cuatro astronautas desde Cabo Cañaveral (Florida) con el objetivo de alcanzar la órbita lunar durante sus 10 días de duración.

Bajo condiciones meteorológicas favorables, los cuatro tripulantes de Artemis II, que no alunizará, despegaron unos 11 minutos después de lo previsto a las 18:35 hora local (19:35 de Uruguay) desde el Centro Espacial Kennedy.

Momentos antes del despegue hubo tensión porque los técnicos debieron resolver un problema con un sensor que mostraba una batería con temperatura fuera de rango y arreglaron un inconveniente con el sistema de comunicaciones.

Pero no hubo ningún contratiempo mayor, como los que retrasaron un mes su despegue en febrero, por lo que el Space Launch System (SLS), el cohete más grande y potente de la NASA, despegó con la tripulación a bordo de la cápsula Orión.

La misión lunar tripulada Artemis II se lanza desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

El equipo, que también marca un hito por su diversidad, está compuesto por el comandante de la NASA, Reid Wiseman; Victor Glover, el primer astronauta de raza negra en viajar a la Luna; Christina Koch, la primera mujer en esta trayectoria, y el canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta no estadounidense en orbitar nuestro satélite.

"Victor, Christina y Jeremy, en esta histórica misión, llevan con ustedes el corazón del equipo de Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios alrededor del mundo, y las esperanzas y sueños de una nueva generación", les dijo minutos antes del despegue Charlie Blackwell-Thompson, directora del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, la primera mujer en ese rol.

La misión de 10 días aspira a ser la primera en llegar a la órbita de la Luna desde Apolo 17, lanzada en diciembre de 1972.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

EFE