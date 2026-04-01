Más de medio siglo después de las últimas misiones del programa Apolo, la NASA logró el lanzamiento de Artemis II, una misión histórica que marca el regreso de astronautas al entorno lunar. Desde el Centro Espacial Kennedy, el potente cohete SLS puso en órbita a cuatro tripulantes este miércoles 1° de abril de 2026, en un viaje de unos diez días que no incluirá alunizaje, pero sí un sobrevuelo clave para probar sistemas y allanar el camino hacia futuras misiones tripuladas.

El lanzamiento, que estaba programado para las 19:24 horas de Uruguay , sucedió cerca de las 19:35 tras unos chequeos de seguridad.

, sucedió cerca de las 19:35 tras unos chequeos de seguridad. La misión representa un paso decisivo en el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna y avanzar hacia la exploración de Marte.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen, son los protagonistas de esta misión.

Así transcurrió la jornada:

19:46 |La misión de Artemis II alcanza la órbita de la Tierra y emprende su viaje a la Luna

El cohete Artemis II logró un lanzamiento exitoso y sus astronautas llegaron a la órbita de la Tierra, con destino a la Luna.

La misión lunar tripulada Artemis II se lanza desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

La misión lunar tripulada Artemis II se lanza desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

La misión lunar tripulada Artemis II se lanza desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP.

Liftoff.



The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

19:35 | Cohete Artemis II despegó con rumbo a la Luna

Cohete Artemis II despega con rumbo a la Luna.

19:24 | Centro de monitoreo de la NASA hace últimos chequeos antes del despegue

El personal del centro de monitoreo realizó las últimas revisiones antes del despegue, parando el conteo por unos minutos.

Misión Artemis II en los momentos previos al despegue. Foto: captura de pantalla.

19:07 | La nave de Artemis II está lista para el despegue tras resolver dos problemas técnicos

Los cuatro astronautas de Artemis II concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión, donde ya están listos y aislados para despegar a las 19:24 de Uruguay. "Los astronautas ya están cerrando las viseras de sus cascos", indicó Hamilton Fernández, narrador de lanzamientos de la NASA.

Se resolvieron dos problemas técnicos, de batería y de comunicaciones.

Centro de monitoreo de la NASA. Foto: captura de pantalla.

19:05 | Se reanuda el conteo y se sigue investigando problema en una batería

Los técnicos detectaron que la "temperatura de una de las dos baterías del sistema está fuera de rango", avisó Derrol Nail, del equipo de comunicaciones de la agencia espacial estadounidense, que indaga si es solo un problema del sensor o si, en efecto, está más caliente de lo normal.

"Y, aunque no es un problema para el lanzamiento ahora mismo, lo sería cuando se revise la temperatura dentro", explicó. "Así que ahora mismo el equipo está trabajando en resolver el problema", agregó.

Apenas momentos antes, la NASA solucionó un "problema" relacionado con las comunicaciones del sistema de terminación de vuelo, lo que habría impedido el lanzamiento.

19:00 | Conteo hacia el despegue entra en "pausa programada" para últimas revisiones

Hamilton Fernández, narrador de lanzamientos de la NASA, explicó que se entró en una pausa programada del conteo en la media hora previa al lanzamiento. Esto permite que, por ejemplo, los ingenieros revisen los sistemas de propulsión, comunicación y sistemas de navegación.

18:48 | La NASA indaga un problema de batería en Artemis II pero el clima mejora al 90 %

La NASA investiga un problema con una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) que impediría el despegue de Artemis II. Por otra parte, las probabilidades de buen clima han mejorado al 90 %. Desde la agencia espacial sostienen que el estimado de arranque es a las 19:24, hora de Uruguay.

18:28 | La NASA resuelve un "problema" de comunicación que impediría lanzar a Artemis II

La NASA resolvió un "problema" relacionado con las comunicaciones del sistema de terminación de vuelo, que podría haber impedido el lanzamiento de Artemis II. La hora programada del despegue sigue siendo a las 19:24, hora de Uruguay.

"Los ingenieros resolvieron un problema con el hardware que comunica el sistema de terminación de vuelo que habría impedido al suelo de enviar una señal para destruir el cohete si se desviase de su ruta durante el ascenso, para proteger la seguridad pública", indicó la agencia espacial estadounidense en su transmisión.

Por unos minutos, el equipo del Eastern Range de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (Space Force) avisó que la condición del lanzamiento era un 'no go', es decir, sin condiciones aptas para el despegue. Pero en ningún momento interrumpió la cuenta regresiva para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida.

Un equipo de pruebas de confianza realizó un ejercicio para "garantizar que el hardware esté listo para apoyar el lanzamiento de hoy", según indicó la NASA, que dirige esta misión de 10 días que llevará a los astronautas alrededor de la Luna, la primera vez en más de 50 años.

18:20 | Los astronautas ya están listos para el lanzamiento y la cápsula en la que viajarán fue cerrada

Los cuatro astronautas que participarán de la misión Artemis II ya están en sus asientos prontos para el lanzamiento. "La cápsula está cerrada. Los astronautas ya tienen el cinto puesto y están listos para el lanzamiento", anunció la agencia espacial a través de su transmisión oficial.

Astronautas de la misión Artemis II. Foto: captura de pantalla.

The hatch is now closed.



The Artemis II astronauts are now strapped into their seats and ready for launch. pic.twitter.com/NWSjgklep9 — NASA (@NASA) April 1, 2026

17:54 | Comenzó la transmisión oficial en español

La transmisión en español que sigue el lanzamiento de la misión Artemis II puede verse en el siguiente enlace. La periodista uruguaya Noelia González es una de las encargadas de poner voz a la cobertura.

Periodista uruguaya Noelia González durante la previa al lanzamiento de la misión Artemis II. Foto: captura de pantalla.

16:50 |Astrónomo uruguayo analiza el "hecho histórico" del regreso humano a la órbita lunar

Para el físico uruguayo y Magíster en Física (opción Astronomía), Nicolás Pan, el acontecimiento se trata de algo "totalmente histórico". "Es la primera vez en 54 años que un humano va a apretar un botón en una nave espacial y va a alejarse de la influencia gravitacional de nuestro planeta y no hay muchas personas en la historia que hayan hecho eso", manifestó el experto en diálogo con El País.

"Eso, de primera, es un hecho histórico", reiteró. Pan resaltó además que esta es la primera vez que un viaje de estas características incluye en su tripulación a una mujer y a un hombre de raza negra.

Nicolás Pan, licenciado en Física y Máster en Astronomía. Crédito: Desayunos Informales.

Consultado sobre el fin de la misión, Pan manifestó que el objetivo central "no es científico": "No es que los astronautas van con el objetivo de estudiar determinado factor de la Luna o una zona". "Lo que van a hacer es un testeo de la nave espacial que tienen, ya que esta misión es parte de un programa espacial -Artemis II- y la idea es que su dificultad vaya incrementando", explicó.

Pan recordó que en la primera misión (Artemis I ocurrida en 2022), se puso a prueba la nave espacial sin tripulación.

"Esta vez se va un poco más allá con la nave tripulada, y para la próxima vez se espera seguir complejizando la ingeniería de la misión", para que dentro de algunos años "se pueda alunizar nuevamente", indicó.

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16:30 | Trump festejó el lanzamiento de Artemis II

"¡Por primera vez en 50 años, Estados Unidos vuelve a la Luna!", expresó el presidente estadounidense en la red social Truth Social. Donald Trump describió al cohete como "uno de los más poderosos jamás construidos" y afirmó que llevará a los "valientes astronautas" más lejos en el espacio profundo "de lo que cualquier ser humano haya llegado".

Donald Trump sobre Artemis II. Foto: captura de Truth Social.

15:45 | Antes de subir a la nave los astronautas jugaron a las cartas para "quemar toda su mala suerte"

Antes de subir a la nave Orión, que los llevará al espacio profundo, los astronautas entraron como parada final al Cuarto Blanco, "un ambiente limpio y controlado" en el que el equipo técnico verifica que todos los sistemas estén listos para el lanzamiento, detalló el organismo estadounidense en su transmisión en directo.

Astronautas de la misión Artemis II en la nave. Foto: captura pantalla.

Los astronautas saludaron por última vez a los medios antes de emprender su travesía mientras vestían ya sus trajes especiales de color naranja brillante, diseñados a la medida y con mejoras para controlar su temperatura corporal y proporcionar a la vez mayor protección y movilidad. "Los amo, chicos", expresó Glover en sus últimas declaraciones a la prensa.

Antes de su trayecto a la plataforma, los astronautas jugaron cartas, una tradición de la NASA para que los comandantes "quemen toda su mala suerte", según relató la agencia.

15:40 | Astronautas toman sus puestos en la nave

Los astronautas, junto al equipo técnico, realizan los últimos ajustes mientras se acomodan en la nave Orión.

Astronautas hacen los últimos ajustes dentro de la nave. Foto: captura de pantalla.

15:25 | El rey Carlos III envía sus "mejores deseos" a los astronautas de Artemis II

El rey británico Carlos III ha enviado sus "más sinceros buenos deseos" a los astronautas de la misión Artemis II, que despegarán este miércoles hacia la órbita lunar, y los instó a reflexionar sobre la necesidad de proteger la Tierra.

En su carta al coronel canadiense Jeremy Hansen, miembro de la tripulación y destinatario del mensaje por ser ciudadano de un país donde Carlos III es jefe de Estado, subrayó la "fragilidad y belleza del planeta".

"Debemos aprender de cómo hemos sobreexplotado y contaminado nuestro planeta, y, por tanto, cuidar del Universo y de toda la vida que contiene, con reverencia y un verdadero sentido de lo que es sagrado", afirmó, según el texto recogido por la agencia británica PA.

El soberano añadió que "la Luna debe seguir siendo un faro de descubrimiento científico pacífico y no un escenario de explotación" y expresó su deseo de que "un regreso seguro inspire a otros a promover sostenibilidad, cooperación y respeto por la vida", principios consagrados en la iniciativa Astra Carta que él mismo lanzó en 2023 para promover la ética en la exploración espacial.

15:17 | Astronautas de la misión Artemis II llegan a la plataforma de lanzamiento

Los astronautas Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto; y Christina Koch, especialista de misión; junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de misión, llegaron a la plataforma de lanzamiento en la previa del despegue, que está previsto para las 19:24, hora de Uruguay.

Astronautas terminan de colocarse su equipamiento en la previa de la misión Artemis II. Foto: captura de pantalla.

Astronautas de la misión Artemis II suben a la plataforma de lanzamiento. Foto: captura de pantalla.

14:50 | Los equipos de rescate y de cierre ya trabajan en la plataforma de lanzamiento

La NASA informó que ya se encuentran trabajando en la platafaforma de lanzamiento los equipos de rescate y de cierre.

El equipo de rescate "estará preparado para responder de inmediato en el improbable caso de una emergencia, garantizando procedimientos de evacuación seguros para el personal".

En tanto, el equipo de cierre "se encarga de cerrar las escotillas del módulo de tripulación Orion y del sistema de aborto de lanzamiento, asegurar los puntos de acceso, verificar la configuración de la plataforma y mantener la integridad del área de lanzamiento".

"Con ambos equipos en funcionamiento, Artemis II mantiene el rumbo para su histórica misión de enviar astronautas alrededor de la Luna", remarca la agencia.

El cohete Artemis II de la NASA y la nave espacial Orion en el Centro Espacial Kennedy. Foto: AFP

14:15 | Los astronautas se ponen los trajes para la misión

Los astronautas Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto; y Christina Koch, especialista de misión; junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de misión, se están poniendo sus trajes espaciales.

Según detalló la NASA, los trajes fueron "diseñados a medida para brindar movilidad y comodidad, garantizando al mismo tiempo la máxima seguridad durante las fases dinámicas del vuelo".

Los cuatro astronautas de Artemis II. Foto: AFP.

13:50 | Última sesión informativa sobre las condiciones meteorológicas

La NASA informó que sobre las 12:40 p.m. (13:40 de Uruguay) los astronautas de la misión Artemis II recibieron una última sesión informativa sobre las condiciones meteorológicas.

"Esta actualización meteorológica proporciona a los astronautas y a los equipos de misión la información más reciente sobre las condiciones en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA, las zonas de recuperación circundantes y los posibles puntos de aborto a lo largo de la trayectoria de vuelo", detalló la agencia.

Los astronautas recibieron información sobre la velocidad del viento, las precipitaciones, el riesgo de rayos y el estado del mar "para posibles contingencias de amerizaje".

Lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE

13:00 | Astrofotógrafo uruguayo cuenta cómo son las horas previas al lanzamiento de Artemis II

Fefo Bouvier, astrofotógrafo uruguayo miembro de Dark Sky International e integrante de NASA Social, se encuentra entre el pequeño grupo que tendrá el privilegio de observar en primera línea el lanzamiento de Artemis II.

Desde el Centro Espacial Kennedy, Bouvier habló con El País y contó cómo están siendo las horas previas al gran despegue. "La experiencia viene siendo alucinante, tener la posibilidad de estar acá en este momento histórico es un privilegio", contó emocionado.

"Ayer estuvimos visitando el edificio de ensamblaje de vehículos, también estuvimos muy cerca de la plataforma de lanzamiento y pudimos ver en conjunto al cohete y la nave de cerca. Recibimos una charla por parte del administrador de la NASA. Eso fue realmente una sorpresa", detalló.

"También visitamos laboratorios y estuvimos compartiendo con todo el grupo NASA Social. Hoy seguimos con más actividades y más tarde ya nos vamos a ubicar en los lugares de vista del lanzamiento, esperamos poder capturar alguna fotografía y video", agregó.

Fefo Bouvier en el Centro Espacial Kennedy Foto: Instagram/Fefo Bouvier

12:40 | Periodista uruguaya será una de las voces en español de la retransmisión del lanzamiento

La periodista uruguaya Noelia González será una de las encargadas de poner voz a la retransmisión en español que hará la NASA del lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar, como alternativa a la emisión oficial en inglés.

González, que ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, ha publicado a través de sus redes sociales cómo están siendo las horas previas al despegue.

"¡Muchas gracias a todos mis compatriotas por sus mensajes de apoyo! ¡Me encanta ver que compartimos la emoción por este lanzamiento!", escribió la periodista a través de Instagram Stories.

Noelia González transmitirá el lanzamiento de Artemis II Foto: Instagram/ Noelia González

La NASA comenzará la retransmisión en español a las 16:45 hora local (17:45 de Uruguay) en su canal en YouTube, donde serán presentadores Luis Saucedo, director interino de la oficina de integración del vehículo Orión; Hamilton Fernández, narrador de lanzamientos de agencia espacial, y Noelia González, comunicadora del organismo.

Durante la transmisión se destacarán múltiples aspectos de la misión, desde los profesionales hispanohablantes que han trabajado en ella hasta los experimentos científicos que irán a bordo de la nave Orión, además de proporcionar comentario en vivo del lanzamiento.

12:20 | ¿Cómo son los 8 minutos críticos tras un despegue como el de Artemis II?

El histórico despegue de la misión Artemis II, con cuatro tripulantes rumbo a la órbita lunar, deberá superar este miércoles los ocho minutos y medio iniciales de mayor riesgo, según explicó a EFE el ingeniero español Carlos García-Galán, director de Moon Base de la NASA, un programa destinado a desarrollar una colonia en la superficie lunar.

"La verdad es que yo no voy a aplaudir hasta las primeras 24 horas, si soy honesto, pero es una muy buena señal si pasamos los primeros 8 minutos, si los pasamos, mucha parte del riesgo del despegue ya está detrás nuestro", precisó.

Señaló que, aproximadamente dos minutos y medio después del despegue, se desprende la enorme primera etapa, que tiene los dos motores de combustible sólido, los cuales caen al Atlántico, mientras otras piezas lo harán más adelante en el Pacífico.

Artemis II Foto: NASA

Entre otras partes que se liberan están las tres capas que protegen el módulo de servicio de Orión y también la torre de escape, que es un motor de seguridad sobre la cápsula tripulada para uso de emergencia.

"Eso se utiliza si hay que sacar la cápsula en el caso de que hubo un fallo del cohete o el cohete explotase. Pero si no lo necesitamos, en unos 5 minutos más o menos ya lo podemos quitar", explicó.

En los minutos restantes, mientras la nave sigue acelerando, la segunda etapa del cohete, que alberga los cuatro motores principales, agota su combustible, se separa y cae también.

"En ocho minutos y medio ya sabremos que el cohete ha funcionado bien y nos ha puesto en la órbita correcta", manifestó García-Galán.

11:30 | Inicia la carga final de combustible del cohete SLS

El equipo de lanzamiento de Artemis II comenzó el reabastecimiento de hidrógeno líquido (LH2) del cohete SLS (Space Launch System), el paso final del proceso de repostaje.

"Desde el enfriamiento hasta el reabastecimiento, cada fase del suministro de combustible se gestiona meticulosamente para proteger el equipo y garantizar el éxito de la misión. Con el reabastecimiento en marcha, Artemis II se encuentra en su recta final hacia el lanzamiento y el próximo gran salto de la humanidad", explicó la agencia espacial.

10:52 | La tripulación de la misión Artemis II ya está despierta y arrancan los preparativos

La Nasa informó que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen empezaron oficialmente su día de lanzamiento con una llamada para despertarse, programada a las 9:25 de la mañana (10:25 de Uruguay), lo que marca el inicio de sus preparativos finales para la histórica misión Artemis II alrededor de la Luna.

Los astronautas de la NASA asignados a la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy antes del lanzamiento Foto: MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

10:39 | Aficionados acampan a la espera del lanzamiento de Artemis II

Aficionados al espacio contemplaron el amanecer desde un parque en Titusville, Florida, varias horas antes del lanzamiento previsto del cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril de 2026.

Personas acampan en un parque en Titusville, Florida, varias horas antes del lanzamiento previsto del cohete Artemis II Foto: GREGG NEWTON/AFP fotos

Aficionados al espacio contemplan el amanecer desde un parque en Titusville, Florida, varias horas antes del lanzamiento previsto del cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril de 2026. Foto: GREGG NEWTON/AFP fotos

Aficionados al espacio contemplan el amanecer desde un parque en Titusville, Florida, varias horas antes del lanzamiento previsto del cohete Artemis II Foto: GREGG NEWTON/AFP fotos

9:53 | La NASA comienza el llenado de hidrógeno y oxígeno líquido en el cohete

El equipo de lanzamiento de Artemis II inició el llenado lento de hidrógeno líquido (LH2) y oxígeno líquido (LOX) en la etapa central del cohete SLS (Space Launch System).

"En esta fase, los propelentes superfríos se introducen a un ritmo controlado, lo que permite que las tuberías y los tanques del cohete se adapten gradualmente a las temperaturas criogénicas. El llenado lento minimiza el estrés térmico en los componentes y garantiza una transición fluida antes de pasar a las etapas de repostaje más rápidas", detalla la agencia espacial.

Se trata de "un paso crucial en la cuenta regresiva, que prepara el terreno para las operaciones de llenado completo". Una vez finalizado el proceso de llenado lento de ambos propelentes, los equipos pasarán a la fase de llenado rápido.

El cohete Artemis II de la NASA y la nave espacial Orion descansan en la plataforma de lanzamiento. Foto: AFP

9:40 | Los objetivos de Artemis II

Los objetivos de Artemis II incluyen verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en perfecto estado de funcionamiento, con la esperanza de allanar el camino para un regreso y un alunizaje en 2028.

Ese plazo provoca escepticismo entre los expertos, en parte porque depende de los avances tecnológicos del sector privado.

Los astronautas necesitarán un segundo vehículo para descender a la superficie lunar, un módulo de alunizaje que sigue en desarrollo por parte de empresas espaciales rivales, propiedad de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.

Para el recién nombrado jefe de la NASA, Jared Isaacman, se trata de una búsqueda con múltiples frentes relacionada con el descubrimiento científico, la seguridad nacional y la oportunidad económica, así como con objetivos menos tangibles.

"Garantizo que, después de este vuelo alrededor de la Luna, habrá más niños que se disfracen de astronautas en Halloween", dijo Isaacman durante una entrevista televisiva. "Y eso inspirará a la próxima generación a llevarnos aún más lejos".

8:25 | Los preparativos de los cuatro astronautas antes del lanzamiento de Artemis II

Jeffrey Spaulding, director sénior de pruebas de la agencia espacial estadounidense, reportó que están "con buen ánimo" los cuatro tripulantes de la misión: el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Astronautas que abordarán la misión Artemis II de la NASA hacia la Luna Foto: NASA/Kim Shiflett

Los astronautas se despertarán este miércoles a las 9:45 horas (10:45 en Uruguay), desayunarán, comenzarán a prepararse para el lanzamiento y se pondrán sus trajes especiales, describió Spaulding.

"La gente está emocionada y lista para ir en este primer capítulo en nuestro regreso a la Luna desde (la década de) los 1970. Así que estamos muy emocionados", expresó.

8:20 | La NASA mantiene en el 20 % la probabilidad de que el clima impida lanzar Artemis II

La NASA mantuvo este martes en un 20 % la probabilidad de que el clima impida hoy el lanzamiento de Artemis II.

Aunque la agencia espacial estadounidense tiene listas ventanas de tiempo alternativas para seguir intentando hasta el 6 de abril, el oficial del Clima de Lanzamiento, Mark Burger, aseguró que las mejores condiciones son las estimadas para el despegue previsto para hoy.

El cohete Artemis II en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: AFP

8:00 | Cuenta regresiva para Artemis II

Hoy puede ser un día histórico, cuando a las 19.24, hora de Uruguay, desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, parta la misión Artemis II, con cuatro astronautas, los primeros que orbitarán la Luna desde 1972, hace 54 años.

La cuenta regresiva comenzó el lunes, y la agencia espacial estadounidense, la NASA, aseguró que, en términos generales, no tiene preocupaciones sobre la misión.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran situados en la plataforma de lanzamiento aguardando la hora del despegue.

La cuenta atrás de Artemis II se puso en marcha el lunes con un 80% de probabilidad de buen tiempo, aunque la NASA identificó la posibilidad de fuertes vientos y un cielo cubierto de nubes como los principales riesgos.

El cohete Artemis II y la nave espacial Orion descansan en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy. Foto: AFP

El País, EFE y AFP