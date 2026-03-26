Artemis II: las novedades que trae la travesía que parte hacia la Luna y por qué se trata de un evento histórico

Más de medio siglo después de que la última tripulación del programa Apolo volara a la Luna, tres hombres y una mujer se preparan para un viaje al satélite natural de la Tierra, una nueva página en la exploración espacial estadounidense. La esperada misión Artemis II de la NASA está programada para despegar desde Florida el 1 de abril.

No van a alunizar. Sobrevolarán el satélite natural de la Tierra, como lo hizo el Apolo 8 en 1968.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, realizarán el viaje de aproximadamente 10 días.

La odisea trae una serie de primicias, incluyendo la primera vez que una mujer, un astronauta negro y un no estadounidense parten en una misión a la Luna. También es el primer vuelo tripulado del nuevo cohete de la NASA, el SLS.

El descomunal cohete de color naranja y blanco está diseñado para hacer varios viajes de regreso a la Luna en los próximos años, con el objetivo de establecer una base permanente que ofrecerá un punto de partida para exploraciones posteriores.

“Estamos volviendo a la Luna porque es el próximo paso en nuestro periplo a Marte”, dijo en un pódcast de la NASA Wiseman, comandante de Artemis II.

El programa Artemis, nombrado en honor a la diosa hermana gemela de Apolo, tiene como objetivo probar las tecnologías necesarias para poder enviar humanos a Marte.

Una ambición de por sí desafiante, que también enfrenta la presión de que China no lo haga antes. China tiene la meta de llevar humanos a la Luna en el 2030 y apunta al polo sur lunar, entre otras cosas por su potencial de ricos recursos naturales.

La competencia remite a la carrera espacial de los años 1960 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque el profesor Matthew Hersch, de la Universidad de Harvard, sostiene que esa rivalidad fue “única” y “no se repetirá en mucho tiempo”.

Hersch dijo a la AFP que los chinos no están “en realidad compitiendo con nadie, sino con ellos mismos”.

Medios de comunicación observan el cohete Artemis II de la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. Foto: AFP

La inversión en el programa lunar de Estados Unidos es significativamente menor ahora que en la era de la Guerra Fría, pero ha cambiado radicalmente en cuanto a tecnología.

“La tecnología de cómputo que soporta a la tripulación de Artemis II sería casi inimaginable para la tripulación del Apolo 8, que fue a la Luna en una nave con la electrónica de una tostadora moderna de última generación”, comparó Hersch.

Aún así, Artemis II no estará exenta de riesgos, según admite la propia NASA. La tripulación abordará una nave espacial que nunca ha transportado seres humanos ni ha viajado a la Luna, que se encuentra a más de 384.000 kilómetros de la Tierra, unas 1.000 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional.

Minimizar los riesgos y prevenir un desastre implicará que la tripulación realice una serie de chequeos y maniobras mientras aún se encuentren en las proximidades de la Tierra.

Si todo sale bien, seguirán rumbo a la Luna y una vez allí, sobrevolarán su cara oculta.

En ese momento se interrumpirán las comunicaciones con la Tierra: se espera que los cuatro astronautas se conviertan en los seres humanos que hayan viajado más lejos de nuestro planeta, superando el récord de Apolo 13.

Misión de la NASA Artemis II. Foto: Gregg Newton/AFP.

El objetivo será verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en condiciones para operar, con la esperanza de abrir el camino para un alunizaje en 2028.

Los astronautas precisarán un segundo vehículo para bajar en la superficie de la Luna, un módulo que está en desarrollo por parte de empresas espaciales rivales propiedad de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.

El programa Artemis también ha sufrido demoras y enormes sobrecostos. Aún así, la NASA espera que Artemis II pueda recrear el raro momento de unidad y esperanza que se vivió con Apolo 8, cuya tripulación sobrevoló la Luna la víspera de la Navidad de 1968.

A la sombra de un año tumultuoso, aproximadamente mil millones de personas sintonizaron por televisión el monumental viaje de Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders.

Los astronautas que inmortalizaron la famosa fotografía “Earthrise” tomada desde la órbita lunar, recibieron el crédito de haber “salvado 1968”. AFP

Construirán una base lunar permanente

La NASA anunció un plan para establecer una base permanente en la Luna en siete años, una ambiciosa hoja de ruta que por el momento excluye las estaciones espaciales y requiere que en 2028 comience un intenso calendario de alunizajes tripulados. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que costará al menos 20.000 millones de dólares. Isaacman dijo que pausarán el proyecto Gateway, que implica establecer una estación espacial en la órbita lunar cuya construcción involucraba a Northrop Grumman y Vantor. A cambio propuso un plan dividido en tres fases que culminaría con tres hábitat permanentes en la luna, varios rovers (fabricados por Toyota), un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente. EFE