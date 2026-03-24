¿Vivir en la Luna? La NASA pausa su estación orbital y acelera la infraestructura para una base

El director de NASA, Jared Isaacman, dijo esta martes que la agencia espacial estadounidense tiene intenciones de suspender su proyecto para construir una estación espacial en la Luna, conocido como "Gateway", y en su lugar mover el foco a la construccuón de "una base lunar".

Este cambio ocurre luego del reciente anuncio de la NASA de reestructuración del programa "Artemis", el cual pretendía enviar nuevamente astronautas a la Luna y establecer en el satélite una presencia al largo plazo, en mira a futuras misiones al planeta Marte.

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie" lunar, dijo Isaacman en un comunicado.

"A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos", agregó.

Logotipo de la National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) Foto: Pixabay.

Una de las organizaciones internacionales socias del proyecto Gateway era la Agencia Espacial Europa.

El proyecto ya había sido objeto de críticas por quienes lo consideraban un despilfarro y una distracción respecto a otras misiones lunares.

El programa Artemis tuvo múltiples atrasos en los últimos años, pero sigue con el objetivo de llevar astronautas estadounidenses a la luna en 2028.

La NASA se encuentra reorganizando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba previo a un eventual alunizaje, explicó el jerarca.

Dicha revisión también ocurre en medio de atrasos de la misión Artemis 2 - postergada de febrero a abril-, en la que astronautas navegarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Con información de AFP