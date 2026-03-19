Se viene un eclipse solar total: los cinco países que quedarán a oscuras y qué pasara en Uruguay

Los aficionados a la astronomía ya han tenido la oportunidad en este 2026 de observar diversos episodios interesantes, como el eclipse solar anular —también conocido como "anillo de fuego"—, que tuvo lugar en febrero. Ahora, se acerca un eclipse solar total, que tiene fecha para este 12 de agosto de 2026.

El suceso, confirmado por la NASA, no será visible desde América del Sur, por lo que desde Uruguay no se podrá disfrutar de este espectáculo astronómico.

Durante un eclipse solar anular, como se muestra aquí, el Sol nunca está completamente bloqueado por la Luna. Foto: NASA/Bill Dunford

¿En qué países podrá verse el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

Tal y cómo indica la agencia estadounidense, el eclipse será visible de forma total solamente en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Por otra parte, podrá verse forma parcial en Europa, África, América del Norte, el Océano Atlántico, el Océano Ártico y el Océano Pacífico.

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Foto: Time and Date.

Según señala el sitio web especializado Time and Date, cerca de 980 millones de personas podrán disfrutar de, por lo menos, una fase del eclipse. Por otra parte, se estima que cerca de 15,2 millones de personas viven dentro de la franja de oscuridad total y podrán disfrutar del eclipse completo.

Cómo ocurre un eclipse solar

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y proyectando su sombra sobre el planeta. Este alineamiento no ocurre en todas las lunas nuevas porque la órbita lunar está levemente inclinada con respecto a la de la Tierra.

Dependiendo de la posición relativa de los astros, el fenómeno puede presentarse de distintas formas. En el eclipse total, la Luna cubre completamente el Sol; en el anular, queda visible un anillo luminoso alrededor del satélite; y en el parcial, solo una parte del disco solar es ocultada.