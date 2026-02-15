Llega el primer “anillo de fuego” de 2026: dónde se verá y por qué será un desafío observarlo

El calendario astronómico marca una cita especial para este martes 17 de febrero de 2026: se producirá un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”. Se trata del primer gran evento astronómico del año y, aunque será visualmente impactante, solo podrá observarse en su fase completa desde regiones muy aisladas del planeta.

¿Qué es un eclipse solar anular o “anillo de fuego”?

El fenómeno ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrir por completo el disco solar. Como resultado, queda visible un resplandor circular en los bordes, formando el característico “anillo de fuego”.

La explicación científica está vinculada a la distancia entre la Tierra y su satélite natural. En esta ocasión, la Luna se encuentra cerca de su apogeo —el punto más alejado de la Tierra—, por lo que su tamaño aparente se percibe aproximadamente un 1,1% más pequeño que el del Sol.

Según información proporcionada por la NASA a la cadena CNN, esto provoca que la umbra (la sombra principal de la Luna) no alcance la superficie terrestre. En su lugar, llega la antumbra, que permite que el anillo luminoso permanezca visible.

Durante un eclipse solar anular, como se muestra aquí, el Sol nunca está completamente bloqueado por la Luna. Foto: NASA/Bill Dunford

Dónde se verá el eclipse solar del 17 de febrero

La trayectoria principal de la anularidad será un corredor estrecho de aproximadamente 616 kilómetros de ancho. Sin embargo, atravesará mayoritariamente regiones remotas de la Antártida y aguas del océano Antártico, lo que dificulta su observación directa.

Debido a esta ubicación geográfica, la mayoría de las zonas pobladas solo podrán apreciar un eclipse parcial. Estos son algunos de los puntos donde se registrará el fenómeno:

Isla Rey Jorge (Shetlands del Sur) : el oscurecimiento alcanzará el 83% sobre las 10:12 (hora local).

: el oscurecimiento alcanzará el 83% sobre las 10:12 (hora local). Ciudad del Cabo, Sudáfrica : se verá a las 06:17 (hora local), con un 11% del Sol cubierto.

: se verá a las 06:17 (hora local), con un 11% del Sol cubierto. Punta Arenas, Chile : el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21:08 (hora local), justo antes del atardecer.

: el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21:08 (hora local), justo antes del atardecer. En el resto del sur de África y en el extremo sur de la Patagonia suramericana, el oscurecimiento será superficial, con un máximo estimado del 40%.

Duración y datos técnicos del eclipse

La duración máxima de la fase de anularidad será de 2 minutos y 20,9 segundos.

Este evento forma parte del ciclo Saros 121, una serie histórica que comenzó en el año 944 d. C. y que finalizará en junio de 2206. El eclipse del 17 de febrero será el número 75 dentro de esa secuencia.

¿Habrá transmisión en vivo?

A diferencia de otros eclipses recientes, este presenta un desafío logístico importante debido a su aislamiento geográfico. Hasta el momento, la NASA no confirmó si realizará transmisiones en directo ni eventos de divulgación pública.

El hecho de que la trayectoria no cruce continentes habitados —más allá del territorio antártico— limita la posibilidad de desplegar campañas científicas presenciales.

El próximo gran evento astronómico

Mientras tanto, la atención de los aficionados al espacio ya está puesta en el 12 de agosto de 2026, cuando ocurrirá un eclipse solar total que cruzará zonas de fácil acceso en España, Islandia y Groenlandia, para el cual ya comenzaron los preparativos de divulgación.

El eclipse solar anular del 17 de febrero será, así, un espectáculo reservado casi exclusivamente a regiones extremas del planeta, pero que mantiene en expectativa a la comunidad científica y a los entusiastas de la astronomía en todo el mundo.