Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

"No vamos a dejar que Tenfield u Osvaldo Giménez le mientan a la gente", dijo Alonso en cruce entre ambos

El presidente de la AUF se contactó telefónicamente mientras el gerente de la empresa Tenfield era entrevistado en televisión. "Nacho, mirá que estoy bien dormido yo", respondió Giménez.

El País
El País
15/02/2026, 14:59
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Deportivo Maldonado vs La Luz
La Luz vs Deportivo Maldonado, 4-2, Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2023, camara de television en el Estadio Parque Palermo de Montevideo, televisacion del futbol, ND 20230417, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

Los derechos de transmisión del fútbol uruguayo siguen dando que hablar. "Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo, a través de Antel, en su señal de VTV Plus", comunicó la empresa el pasado viernes y este domingo, mientras su gerente deportivo Osvaldo Giménez era entrevistado en televisión, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se comunicó por teléfono para salir al cruce de sus declaraciones.

"Nos vimos sorprendidos por esta decisión caprichosa de la AUF de imposibilitarnos de transmitir el fútbol uruguayo por Antel TV. Quiero pensar que será solo por este fin de semana", declaró Giménez, directivo de Tenfield, que no pudo transmitir la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y aclaró que su empresa no puede fijarle un precio a la estatal para transmitir en sus plataformas.

"Con Ignacio Alonso y Eduardo Ache me he juntado varias veces en los últimos meses. La AUF quiere imponer criterios dentro del contrato que no estaban en el pliego", declaró Osvaldo Giménez en el piso de Punto Penal y habló del Dumping, una práctica de comercio internacional que algunas veces se utiliza para contrarrestar empresas del mercado local.

"El dumping es poner un precio bajo para generar un perjuicio. Eso no está por escrito en el pliego. En ningún lado se lo nombra", dijo Giménez y desmintió discusiones entre Francisco Paco Casal e Ignacio Alonso.

Con Darwin fuera de la liga saudí a cuatro meses del Mundial, los "9" que se ilusionan con el puesto en Uruguay

Precisamente el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se comunicó telefónicamente con la producción del programa de Canal 10 y salió al cruce de las declaraciones que se estaban emitiendo en vivo.

Francisco Casal luego de la reunión entre Tenfield y AUF en el Estadio Centenario junto a Osvaldo Giménez.
Francisco Casal luego de la reunión entre Tenfield y AUF en el Estadio Centenario junto a Osvaldo Giménez.
Foto: Leonardo Mainé.

"La AUF está diciendo la verdad. No vamos a dejar que Tenfield u Osvaldo Giménez le mientan a la gente y repitan cosas que no son así. Les pido por favor que cuenten la realidad tal cual es", dijo Ignacio Alonso y aclaró: "No tenemos ningún conflicto con Antel. Simplemente no se respetó el pliego. Está todo por escrito porque son situaciones que se previeron. Osvaldo Giménez está faltando a la verdad con lo que mencionó hace minutos en su mesa".

"Vos sos economista y los números no mienten. Te respeto como ser humano, amigo y presidente de la AUF", dijo Giménez y más tarde chicaneó a Alonso: "Nacho, mirá que estoy bien dormido yo".

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se refirió al servicio que estaban ofreciendo Tenfield y AntelTV en sus plataformas y acotó: "No defiendo a ninguna empresa particular, estoy defendiendo a los valores que llegamos por el fútbol. Queremos que de aquí en adelante el fútbol refeleje su verdadero valor. No hay fijación de precios por parte de la AUF, pero los precios tienen que reflejar la realidad del mercado. No puede ser un precio de 100 pesos, es una práctica anticompetitiva", enfatizó Ignacio Alonso.

Ignacio Alonso en la presentación de empresas ofertantes para la licitación de derechos de TV del fútbol uruguayo.
Ignacio Alonso en la presentación de empresas ofertantes para la licitación de derechos de TV del fútbol uruguayo
Foto: Darwin Borrelli.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

AUFTenfieldIgnacio Alonso

Te puede interesar