"No vamos a dejar que Tenfield u Osvaldo Giménez le mientan a la gente", dijo Alonso en cruce entre ambos

Los derechos de transmisión del fútbol uruguayo siguen dando que hablar. "Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo, a través de Antel, en su señal de VTV Plus", comunicó la empresa el pasado viernes y este domingo, mientras su gerente deportivo Osvaldo Giménez era entrevistado en televisión, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se comunicó por teléfono para salir al cruce de sus declaraciones.

"Nos vimos sorprendidos por esta decisión caprichosa de la AUF de imposibilitarnos de transmitir el fútbol uruguayo por Antel TV. Quiero pensar que será solo por este fin de semana", declaró Giménez, directivo de Tenfield, que no pudo transmitir la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y aclaró que su empresa no puede fijarle un precio a la estatal para transmitir en sus plataformas.

La prohibición para transmitir a Antel TV. pic.twitter.com/r703oPpHcl — Punto Penal (@Punto_Penal) February 15, 2026

"Con Ignacio Alonso y Eduardo Ache me he juntado varias veces en los últimos meses. La AUF quiere imponer criterios dentro del contrato que no estaban en el pliego", declaró Osvaldo Giménez en el piso de Punto Penal y habló del Dumping, una práctica de comercio internacional que algunas veces se utiliza para contrarrestar empresas del mercado local.

"El dumping es poner un precio bajo para generar un perjuicio. Eso no está por escrito en el pliego. En ningún lado se lo nombra", dijo Giménez y desmintió discusiones entre Francisco Paco Casal e Ignacio Alonso.

Precisamente el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se comunicó telefónicamente con la producción del programa de Canal 10 y salió al cruce de las declaraciones que se estaban emitiendo en vivo.

Francisco Casal luego de la reunión entre Tenfield y AUF en el Estadio Centenario junto a Osvaldo Giménez. Foto: Leonardo Mainé.

"La AUF está diciendo la verdad. No vamos a dejar que Tenfield u Osvaldo Giménez le mientan a la gente y repitan cosas que no son así. Les pido por favor que cuenten la realidad tal cual es", dijo Ignacio Alonso y aclaró: "No tenemos ningún conflicto con Antel. Simplemente no se respetó el pliego. Está todo por escrito porque son situaciones que se previeron. Osvaldo Giménez está faltando a la verdad con lo que mencionó hace minutos en su mesa".

"Vos sos economista y los números no mienten. Te respeto como ser humano, amigo y presidente de la AUF", dijo Giménez y más tarde chicaneó a Alonso: "Nacho, mirá que estoy bien dormido yo".

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se refirió al servicio que estaban ofreciendo Tenfield y AntelTV en sus plataformas y acotó: "No defiendo a ninguna empresa particular, estoy defendiendo a los valores que llegamos por el fútbol. Queremos que de aquí en adelante el fútbol refeleje su verdadero valor. No hay fijación de precios por parte de la AUF, pero los precios tienen que reflejar la realidad del mercado. No puede ser un precio de 100 pesos, es una práctica anticompetitiva", enfatizó Ignacio Alonso.