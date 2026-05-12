Uruguay y Argentina "avanzaron" por planta de hidrógeno verde: canciller argentino "no quiere frenar proyecto"

El Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, mantuvo este martes un encuentro con el canciller argentino Pablo Quirno. El motivo de la reunión fue para dialogar sobre el proyecto de planta de e-combustibles en Paysandú.

La cita entre ambos jerarcas se da luego de que la Justicia Federal de Argentina diera lugar a una acción preventiva de daño ambiental presentada por legisladores del peronismo de Entre Ríos en contra de la instalación de la planta en Paysandú. Esta resolución judicial se enmarca en una demanda de carácter preventivo presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay S.A., en la que se advierte sobre la posibilidad de un “daño irreparable” al ambiente en la región del río Uruguay.

Quirno vino a Montevideo acompañado por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de la ciudad de Colon José Luis Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro, entre otros.

En tanto, por la delegación uruguaya participaron, además de Lubetkin, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa, entre otros.

En rueda de prensa posterior al encuentro, el canciller uruguayo dijo que "destaca" el gesto excepcional de que el jerarca argentino venga a tierras uruguayas: "Es un gesto excepcional y es parte de la relación que estamos teniendo entre los dos cancilleres", dijo Lubetkin.

El canciller argentino Pablo Quirno junto al ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin.



Foto: Estefanía Leal / El País

Ante la consulta de si en el encuentro se acordó una re-localización de la planta, Lubetkin dijo que la "síntesis" de la reunión de hoy es que se está "avanzando mucho, tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la re-localización". Subrayó que el proceso de instalación de la planta "no ha terminado" y que esto se lo explicaron a las autoridades argentinas.

"Creo que esta reunión puede tener el signo de más, el signo de un avance sustancial de un proceso que todavía tiene que dar unos pasos para poder completarse", dijo Lubetkin.

Por su parte, Quirno destacó "el espacio de diálogo y entendimiento constructivo" con las autoridades uruguayas. Recordó que Argentina planteó en noviembre "ciertas inquietudes" con respecto al proyecto y el impacto que podía tener en la ciudad argentina de Colón.

"Creemos que esas inquietudes han sido bien receptadas por el gobierno uruguayo y por la Intendencia de Paysandú, y han sido puestas en valor en los análisis que ha hecho la compañía", dijo Quirno.

El jerarca argentino dijo que no hay "reuniones cumbres" y que están en constante actualización de cómo el proyecto se está llevando a cabo. Apuntó además estar "muy conformes" con el nivel de diálogo.

El canciller argentino Pablo Quirno junto al ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin.



Foto: Estefanía Leal / El País.

"Este es un camino que decidimos recorrer juntos con la generosidad de Uruguay, que tiene todo el derecho de realizar y de aceptar las inversiones que cumplan con los requisitos que ellos tienen", señaló.

Añadió que están buscando "evitar conflictos" y "problemas a futuro". Detalló que lo que buscan es una cuestión "fundamental" en las relaciones bilaterales que es "ganar-ganar".

Ante la consulta por los comentarios del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien amenazó con ir a La Haya por la planta, Quirno dijo que el pueblo uruguayo "debe estar tranquilo" ya que Argentina "tiene una posición muy conciliatoria y pro-inversión".

"Esto no es una cuestión de ir en contra de Uruguay, de tratar de frenar proyecto de inversión que su país ha traído por sus propias virtudes, la región necesita más inversión, nos estaríamos pegando un tiro en el pie si ponemos obstáculos a la inversión", subrayó el canciller argentino.

Lubetkin añadió que el "diálogo y la confianza" sostienen la base de las reuniones entre las autoridades de ambos países: "Hoy se trata de este proyecto, mañana puede ser otro".

"Quizá no pueda ser el único momento donde haya algún tipo de desencuentro, pero creo en el nivel de blindaje que estamos poniendo ambos para que nunca más se repita lo que pasó en otro período", añadió Lubetkin, en referencia al conflicto con Argentina por las pasteras iniciado en 2005.