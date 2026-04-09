El vice de UTE rechaza que la estatal vaya a ser "impedimento" para que se concrete la mayor inversión de la historia

Mientras el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera le planteó al presidente de la República, Yamandú Orsi, relocalizar la planta de producción de hidrógeno verde que prevé instalar HIF Global en un predio de Ancap en el departamento, la empresa negocia con UTE el precio de la energía eléctrica, un aspecto clave para que se concrete el proyecto, y que llevó a prorrogar la firma del acuerdo con el gobierno. Ahora, el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, dijo que la estatal eléctrica "no va a ser impedimento" para que la inversión se realice.

Semanas atrás, en un taller con periodistas de Paysandú, el CEO de HIF Global, Martín Bremermann, remarcó que el precio de la energía eléctrica suponía el principal "cuello de botella" de las negociaciones y la decisión de inversión.

Sin embargo, el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor dijo en el programa Punto de Encuentro de radio Universal que "lo que garantizo, conociendo a Yamandú (Orsi), conociendo al (secretario de la Presidencia, Alejandro) "Pacha" (Sánchez), conociendo a (la ministra de Industria, Energía y Minería) Fernanda Cardona, es que UTE no va a ser un impedimento para que lo de HIF salga".

Cecilia San Román, presidenta de Ancap, Roberto Bentancor, vicepresidente de UTE.

"Esto no significa que vamos a hacer lo que HIF quiera, pero UTE no va a ser el impedimento. Eso (de que sea 'el cuello de botella') no es real", afirmó.

"Si hay una política de Estado, que me dice que tengo que ir para ahí y me da argumentos sólidos, UTE va a ser el motor de lo que se tenga que hacer, de eso no pongas dudas", añadió Bentancor.

"¿Lo de HIF depende (solo) de UTE?", se preguntó Bentancor y respondió: "No, como todas las cosas depende de varios actores, las cosas no son unicausal".

Cables de alta tensión. Foto: Darwin Borrelli

El proyecto de HIF Global para instalar una planta de hidrógeno verde para producir e-fuels se plantea como la mayor inversión en la historia de Uruguay con un monto de US$ 5.385 millones.

La iniciativa prevé generar 1.500 puestos de trabajo al momento de la construcción y, en la parte operativa, generará entre 300 y 400 empleos.