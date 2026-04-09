Interpelación a Carlos Negro en el Senado: seguí en vivo el debate por seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro, concurre este jueves al Senado para ser interpelado por la oposición, que cuestiona las políticas de seguridad del gobierno de Yamandú Orsi. La sesión promete un intenso debate sobre narcotráfico y cifras de criminalidad.

El llamado a sala fue anunciado por el miembro interpelante, Pedro Bordaberry, a principios de marzo. Esto generó una polémica en la interna del Partido Colorado, porque algunos dirigentes plantearon que era mejor que la interpelación fuera en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayorías y es más viable que se emita una moción de rechazo a las políticas de seguridad del gobierno.

En su momento Bordaberry deslizó críticas a Julio María Sanguinetti y Andrés Ojeda, que señalaron que la interpelación debió haberse organizado en la Cámara de Diputados. "Es un tema menor, empezar a discutir estas cosas no es algo que a la gente le interese, el problema es la inseguridad que estamos viviendo, de eso tenemos que hablar", expresó en aquel entonces en diálogo con Canal 5.

Para Bordaberry, los dirigentes políticos pierden tiempo de sus diferencias internas: "El que quiera ver peleas, que vea esos programas argentinos de la tarde, que se pelea una vedette con la otra. Yo no estoy para eso. A mí me pagan y me votaron para arreglar los problemas de los uruguayos, y la seguridad es un tema muy grande que tenemos que encarar. Ojalá de la interpelación salga una mejor política".

"Yo miraba el otro día al doctor Sanguinetti, que salió a hacer declaraciones también, y dice 'no, porque resulta que se puede lograr una censura o una declaración negativa en Diputados'. ¿La gente quiere declaraciones de los políticos o quiere que le mejoren la seguridad? ¿Cuál es el objetivo, destruir al otro o mejorar la seguridad?", preguntó.

"¿Resulta que el objetivo de mi trabajo es conseguir una declaración contra alguien? No, para eso me quedo en mi casa", dijo y agregó: "Se pasan hablando de los problemas entre ellos y no sintonizan con los problemas de la gente".

Previa de la interpelación de Carlos Negro en el Senado de la República. Foto: Leonardo Mainé/El País

Negro, por su parte, concurrirá al Parlamento luego de presentar el Plan Nacional de Seguridad, con el que anunció una serie de medidas. Consultado semanas atrás en rueda de prensa, dijo que la interpelación "obedece a una necesidad política de algunos actores".

La sesión comenzó a las 11:00 y en el video compartido en la parte superior de esta nota es posible seguirla en vivo.