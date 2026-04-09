Ojeda denunció al subdirector de la Policía por una "infracción grave" y pidió a Interior que sea sancionado

Las críticas formuladas por la oposición al Plan Nacional de Seguridad Pública que el ministro Carlos Negro presentó el 26 de marzo pasado generó una polémica no solo entre actores políticos, porque también participó del debate una autoridad de la Policía: el subdirector nacional, Alfredo Clavijo.

Ese jerarca, policía en actividad con el rango de comisario general, respondió unas afirmaciones del senador colorado Andrés Ojeda, quien había dicho, en alusión al plan de seguridad y las "expectativas" que entendía se había generado en la previa, que "la montaña" había parido "un ratón". Y el 6 de abril, en entrevista con el programa Doble Click, de Del Sol, Clavijo se mostró contrariado con esa metáfora. Dijo sentir "tristeza" por la "incomprensión por parte" de quienes hablaron "sobre animales" para definir el plan, cuando quienes lo ejecutan son "policías, trabajadores". "Eso de que la montaña parió un ratón (...). Primero, me parece extraño. Y después cómo se nos relaciona... ¿porque entonces qué, somos ratones? No entiendo eso a veces". Y agregó: "Nosotros no somos nada de eso, y si tuviéramos que ser algo que se está enfrentando a la criminalidad, por lo menos yendo a nuestra fauna, somos un puma bravo".

Las declaraciones de Clavijo se encuentran transcritas en una denuncia formal que Ojeda presentó este martes ante el Ministerio del Interior —y a cuyo texto accedió El País—, en la que solicita que el funcionario sea sancionado por estar sometido a las restricciones constitucionales y legales que tiene todo policía en actividad a la hora de expresar una opinión.

"Estas expresiones —escribió Ojeda— no constituyen meras opiniones personales aisladas ni pueden ampararse en la libertad de expresión en abstracto. Se trata de manifestaciones proselitistas emitidas por un funcionario policial en actividad, desde una posición de autoridad institucional", y que a su entender configuran "una infracción grave".

Esto, agregó el secretario general del Partido Colorado, desde "el punto de vista normativo", está en contradicción "de manera frontal" con el literal O) del artículo 36 de la Ley N° 19.315, en donde se define que uno de los "deberes inherentes al Estado Policial" es "abstenerse, mientras no pase a situación de retiro, de toda actividad política, pública o privada, salvo el voto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución de la República".

Para Ojeda, "la gravedad de la conducta se ve elevada por la jerarquía del funcionario involucrado", además de que, a su entender, el comportamiento de Clavijo lo compromete no solo a él, sino que además proyecta "hacia la opinión pública una señal de politización de la función policial, incompatible con los principios que la rigen".

"Vale decir que los abogados del Sindicato Policial recurren cientos de sanciones administrativas impuestas a trabajadores policiales por sus dichos, publicaciones en redes y otros, la mayoría de ellas sustantivamente menos graves que las esgrimidas por el denunciado", dijo el senador, quien fue años atrás abogado defensor del gremio de uno de los gremios de los uniformados. Y además citó, como jurisprudencia, una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, "que confirmó la sanción a una magistrada por incurrir en manifestaciones de contenido proselitista, entendiendo que ello vulnera directamente el deber de neutralidad política impuesto por la Constitución".

Sobre el final, el colorado afirmó que "corresponde" que contra Clavijo recaiga "la inmediata instrucción de un sumario administrativo, a efectos de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan".