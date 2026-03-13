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El País Negocios
Misión uruguaya a planta de HIF en Chile.

Gobierno y privados viajaron a Chile para conocer de primera mano la posible mayor inversión de la historia de Uruguay

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Pesos uruguayos.

La nueva opción para pequeños ahorristas y otros inversores, en pesos uruguayos, y desde un mínimo de $ 5.000

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Nostalgia de película: la apuesta a los reestrenos de filmes clásicos llena más salas en los cines uruguayos

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Lanzamiento Expoactiva Nacional 2026.

Cultivando oportunidades, conectando con el mundo: Expoactiva Nacional será del 18 al 21 de marzo en Soriano

Agricultura
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Estudio de Universidad Católica revela cómo plataformas tipo Uber, Cabify, Rappi y PedidosYa "eluden" responsabilidades

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Uruguay y Microsoft firman acuerdo para lanzar un laboratorio de IA con impacto en "desafíos públicos y sociales"

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El dólar en Uruguay vuelve a subir por segundo día consecutivo y alcanza el mayor valor desde julio de 2025

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La feria gastronómica Degusto se vendió a inversores uruguayos tras una década de actividad

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Frontline. Sus cofundadores, Eduardo Vargas, Esteban Paredez y John Spradling lideran la empresa uruguaya de inteligencia artificial.

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Ignacio Ferres. Director general de Guía Móvil 1122.

Guía Móvil 1122, del SMS a una plataforma digital de empresas, comercios y servicios de todo Uruguay

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Mirá cuales son las empresas más responsables del país según el ranking ESG Uruguay 2025 de Merco

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Oddone: Uruguay en un "mundo nuevo", es "difícil" poder ser un país barato, mensaje en gasto y categórico en impuestos

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La IA, un "buen martillo" que ayuda a resolver grandes problemas globales, según líder uruguayo en Microsoft

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Organización empresarial trae a Montevideo una "escuela" que busca fortalecer las compañías familiares de la región

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Ahorro: no es un tema de ingresos, sino de hábitos. Foto: Pixabay
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¿Cómo hacer para organizar tus finanzas personales durante este 2026 y qué cuatro ejes tenés que tomar en cuenta?

Avión en el cielo.
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Errores y pérdidas millonarias en las que incurrieron algunas de las mentes financieras más brillantes

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La nueva normativa que puede volver a Uruguay un país "cripto-friendly", ¿en qué consiste y cómo puede operar?

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