Reunión entre Yamandú Orsi y Donald Trump ya está "acordada", pese a que aún no hay una fecha fijada

Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin acudió a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. Allí, el canciller dijo que una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y el mandatario estadounidense Donald Trump ya estaría acordada y que faltaría coordinar agendas, según adelantó el senador colorado Andrés Ojeda, quien estuvo presente en la comisión.

El @MinLubetkinUy acaba de informar en el @Parlamento_UY que la reunión entre Orsi y Trump ya está acordada, dijo que solo falta ajustar agendas para concretar.



Nobleza obliga, gracias Canciller por tomar a bien la nota que el enviamos desde el @PartidoColorado que fue con la… — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) May 13, 2026

"Nobleza obliga, gracias canciller por tomar a bien la nota que le enviamos desde el Partido Colorado

que fue con la única voluntad de sumar y construir para el Uruguay", dijo Ojeda en X, quien ya se había referido en los últimos días a una reunión entre ambos mandatarios, y había enviado a Orsi una nota en la que pedía que se concretara una visita oficial al país norteamericano.

Fuentes de Cancillería consultadas por El País confirmaron la noticia y añadieron que "hay voluntad" para concretar un encuentro, pero que el mismo aún no está fijado.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se dirige a abordar el Marine One Foto: AFP

Por su parte, Lubetkin dijo este miércoles en rueda de prensa, a la salida de la comisión, que informó a Ojeda que el tema "está en agenda", tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) como del presidente Orsi.

"El único problema es que crucen las agendas el presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean, ojalá, en los próximos meses en Washington cuando [Orsi] visite Estados Unidos", dijo el jerarca de Gobierno.

La visita de Orsi al USS Nimitz y el mensaje de solidaridad con Trump

La novedad llega luego de que el pasado 2 de mayo Orsi visitara el portaviones estadounidense USS Nimitz, el cual se encontraba en aguas frente a la costa de Uruguay. El hecho derivó en críticas a Orsi desde la interna del Frente Amplio, así como del Pit-Cnt y del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Orsi, explicó la decisión de acudir a la nave diciendo que es "presidente de Uruguay" y que no hace "política exterior representando una fuerza política".

"Lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay", dijo Orsi el pasado 6 de mayo.

Yamandú Orsi junto a Lou Rinaldi a bordo del portaaviones USS Nimitz. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay

Días antes, Orsi había escrito en X un posteo en el que se solidarizaba con Trump, luego de que el mandatario estadounidense sufriera un intento de atentado en un evento en la Casa Blanca.

"Expreso mi solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su familia y con todas las personas asistentes a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca. Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar", dijo Orsi en aquella oportunidad.