Visita a portaviones: intendente de Canelones rechaza renuncia de integrante del PCU y lo intima a ir a trabajar

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, confirmó este martes a El País que no aceptará la renuncia del prosecretario de la comuna canaria, Diego Núñez, a quien el Partido Comunista del Uruguay (PCU) le quitó el respaldo tras conocerse su presencia en el USS Nimitz, el portaviones de Estados Unidos al que también asistió el presidente Yamandú Orsi y generó revuelo en la interna del Frente Amplio.

Legnani mencionó que este lunes a última hora se comunicó con Daniel Diverio, diputado del PCU y referente de la agrupación en Canelones, luego de una reunión que la Departamental de ese sector frenteamplista tuvo con Núñez. Durante esa instancia se le retiró el respaldo a Núñez y se le planteó que renunciara a la Prosecretaría.

Pese a ello, Legnani negó que fuera a aceptar la renuncia de Núñez, quien ya este martes no fue a trabajar. Según narró a El País, el intendente considera que no puede cesarlo por haber participado de una actividad a la que fue encomendado por la Intendencia.

"Le manifesté que no iba a aceptar la renuncia por haber comparecido a una actividad que fue encomendada por este intendente, por aparte entendía que de mi parte sería una incongruencia", dijo Legnani sobre su diálogo con Diverio.

Yamandú Orsi de visita en el portaviones USS Nimitz. Foto: Defensa de Estados Unidos

Así las cosas, Legnani anunció que este miércoles, si Núñez no se presenta a trabajar, lo intimará por la vía de un telegrama colacionado para que se reintegre en un plazo no mayor a 48 horas, y que si no se presentase, lo desvinculará por "abandono voluntario del cargo".

Actualmente, además de Núñez, también hay una prosecretaria en la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores. Ambos fueron convocados a visitar el USS Nimitz ante la invitación que había cursado Estados Unidos. Pero Saffores ya tenía comprometida su presencia en una celebración oficial por el aniversario de Tala, motivo por el que solo fue Núñez.

"Concurrió por parte del intendente. Resultaría mi accionar incongruente si yo le solicito que concurra a una actividad y por concurrir le acepto la renuncia. Entonces, en caso de que no venga, lo desvinculo por abandono voluntario del cargo y no ocupo la prosecretaría", dijo, anunciando que en ese caso se quedaría solo con Saffores.



Yamandú Orsi de visita en el portaviones USS Nimitz.



Foto: Defensa de Estados Unidos

La visita de Núñez al USS Nimitz, informada el pasado jueves por Búsqueda, cayó mal en el sector, cuyos principales dirigentes habían cuestionado la visita de Orsi al barco de guerra, uno de los más grandes del mundo. Además, le criticaron al integrante del PCU que no había avisado de su presencia allí.

Por este motivo, desde el PCU señalaron a El País que, si bien Núñez puso a disposición su renuncia al cargo de responsabilidad que desempeña hasta el momento —la cual fue aceptada por el sector pero no por el intendente—, nunca estuvo sobre la mesa su desvinculación de la colectividad política.

Andrade y el impacto interno del USS Nimitz

Dirigentes de peso del PCU ya habían cuestionado la decisión de Orsi de visitar el USS Nimitz junto al embajador estadounidense en Uruguay, como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien fuera hasta hace pocos meses el secretario general del partido. También Marcelo Abdala, quien integra el Ejecutivo del PCU pero habló en nombre del Pit-Cnt y consideró "penoso" que Orsi abordara el buque. El senador y secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Óscar Andrade, habló este lunes acerca del tema y señaló que "la gestualidad" de subir el USS Nimitz "parece inoportuna".

Consultado por la situación de Núñez, respondió que "no es dirigente nacional ni departamental", aunque sí integra la agrupación política: "No voy a decir que nos parece un error del gobierno y un acierto de Diego Núñez; es más grave por no haber comunicado".

Fue entonces que adelantó que este lunes habría una reunión de la departamental de Canelones para evaluar qué acciones tomar.

Andrade consideró que el mensaje de visitar el USS Nimitz "confunde abajo", en el sentido de que "hay una parte de la sociedad para la cual la señal es muy confusa".