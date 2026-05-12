La Justicia definió darle prisión domiciliaria a Moisés, el joven que mató a su padre; la Fiscalía decidió apelar

La Justicia definió darle prisión domiciliaria a Moisés Martínez, el joven condenado por el homicidio de su padre que días atrás intentó suicidarse. La Fiscalía, según supo El País, apeló, ya que pretende que sea enviado a una cárcel.

Martínez apeló la sentencia de condena y sostiene que el episodio ocurrió tras una infancia llena de abusos por parte del fallecido.

Días atrás, la jueza María Noel Odriozola le otorgó el arresto domiciliario hasta que se dicte sentencia firme, pero la Fiscalía reportó recientemente que, según la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), hubo tres incumplimientos. La defensa del joven asegura que hay una explicación legal para ellos.

Dos de los incumplimientos fueron de escasos minutos. En otro caso, fue por media hora, pero de parte de la defensa sostienen que hay un testigo que puede acreditar su presencia en el domicilio y que se debió a un problema tecnológico que será subsanado con un nuevo dispositivo. La familia debió regularizar trámites para que pudiera ser instalado.

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