Caño con fisuras: IMM planea arreglar en 2029 el emisario de Punta Carretas que vierte aguas servidas mar adentro

La Intendencia de Montevideo (IMM) planea reparar el emisario subacuático de Punta Carretas en 2029. Se trata de un caño que vierte aguas servidas lejos de la costa para evitar contaminación fecal en las playas.

Se terminó de construir en 1991 y desde hace más de 20 años se sabe que tiene fisuras, aunque la comuna sostiene que estas no han generado contaminación. La fecha de validez del colector termina en 2030, según había dicho el director de Desarrollo Ambiental de la pasada administración, Guillermo Moncecchi, a El País.

Con los arreglos que tiene previstos la IMM, se garantizaría la funcionamiento del emisario por 20 años más.

Se trataría de una inversión de US$ 10 millones para “mejorar la dilución inicial de los vertimientos” y “aportar a la mejora de la calidad de agua en la playa”, según la presentación que mostró la intendencia en la Junta Departamental este lunes.

Las obras forman parte del Plan de Saneamiento VII, para el que la comuna necesita de cuatro votos opositores que le habiliten a contraer un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En este contexto, la inclusión del arreglo del emisario de Punta Carretas en este plan fue un guiño político con este fin. Es que de los ediles opositores a los que Mario Bergara apunta para conseguir el apoyo (no solo para saneamiento, sino también para los proyectos extrapresupuestales de limpieza, arreglo de veredas, arreglo de calles y revitalización de Ciudad Vieja) es el colorado Federico Paganini, que pidió se lleve adelante la reparación del emisario subacuático.

“Criticamos duramente que el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia no incluyera ninguna previsión financiera para la reparación del emisario subacuático de Punta Carretas”, recuerda Paganini en diálogo con El País.

Aunque entendía que debería haberse incluido en el presupuesto, para ejecutarse con fondos de la comuna en lugar de mediante un préstamo, Paganini celebra que se incluya en este plan extrapresupuestal.

“Entendemos que es mejor la situación gracias a nuestra propuesta de incluirlo en el Plan de Saneamiento. Si no fuera incluida, las playas de Montevideo seguirían en un estado de contaminación mucho mayor del que van a estar luego del año 2029”, dice el edil, quien de todas formas cuestiona que se demore hasta ese año.

“Si bien la intendencia no reconoce que las playas se encuentran contaminadas por el vertimiento de materia hacia las aguas, los técnicos que nos asesoran avalan con sus informes que esto es uno de los grandes causantes de la contaminación en las playas”, argumenta Paganini, el único representante colorado en la Junta Departamental.

En cualquier caso, Paganini dice que no tiene una “postura definida” sobre si acompañar o no el préstamo. “Tendremos que evaluar todo el desarrollo del proyecto ejecutivo de Carrasco Este, de Lezica, de Instrucciones, de Villa García y de Villa Don Bosco para luego tomar una definición, pero sí vemos con buenos ojos la inclusión del colector subacuático”, explica.

El edil colorado Federico Paganini en la Junta Departamental Junta Departamental

¿Qué incluye el plan de saneamiento?

Más allá de los US$ 10 millones del emisario de Punta Carretas, el plan de saneamiento prevé una inversión total de US$ 102,4 millones. La mayoría se financiaría con el préstamo del BID, pero US$ 18 millones surgirían de fondos de la propia IMM.

El plan incluye extender el saneamiento a las zonas de Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur con el desembolso de US$ 65,4 millones.

Se destinarán US$ 15 millones a zonas con “riesgo hídrico”, como inundaciones. Se harán tareas de drenaje para la cuenca del Arroyo del Buceo y la cuenca alta de Cañada Iyuí (Casavalle).

En cuanto a rehabilitaciones, se trabajará en la del emisario de Punta Carretas, así como en el pluvial de Alaska (en la cuenca del Arroyo Pantanoso), con US$ 10 millones para el primero y US$ 7 millones para el segundo.

Finalmente, siempre en el caso de que la oposición dé sus votos, se invertirán US$ 5 millones a proyectos de mejora de calidad del agua.

La Junta Departamental este jueves durante la participación del intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez Ignacio Sánchez

¿Y la viabilidad política?

Como se trata de un préstamo cuyo pago trasciende el período de gobierno de Bergara, el seregnista necesita una mayoría especial que se lo apruebe: 21 votos sobre 31.

Con la composición actual de la junta eso significa que precisa por lo menos cuatro votos opositores. Históricamente, la oposición ha acompañado los préstamos del BID para los distintos planes de saneamiento. Se entiende que implican montos demasiado elevados como para que la IMM los asuma con su presupuesto.

Por lo tanto, este proyecto (en comparación con los otros cuatro) es el que tiene más probabilidades de ser acompañado por algunos ediles de la oposición, incluso de la Lista 1 del Partido Nacional, que es la más dura con la intendencia.

Pero en cualquier caso, la comuna apunta a conseguir los cuatro votos, para los cinco proyectos extrapresupuestales, con los ediles más abiertos a un acuerdo.

En los hechos, eso se traduce en cuatro representantes. En primer lugar están los dos ediles de la Lista 22 del Partido Nacional, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, a quienes la intendencia ya les llevó casi todas sus propuestas para el Presupuesto. La lista solía tener tres ediles, pero Laura Soto se fue del sector.

Luego está el colorado Paganini, cuya propuesta para el emisario de Punta Carretas fue incluida en el plan de saneamiento y eso da esperanzas al gobierno capitalino.

Abajo (de izquierda a derecha): el edil independiente Guillermo Kruse y el blanco Juan Ignacio Abdala. Arriba (de izquierda a derecha): los tres ediles nacionalistas Rafael Seijas, Gabriel Cunha y Juan Martín Bárcena. Junta Departamental

Finalmente, se encuentra el edil Guillermo Kruse, que no es orgánico de ningún partido, si bien acompañó al blanco Martín Lema en las últimas elecciones.

Kruse está negociando con la intendencia y ya existen antecedentes en los que votó junto a la bancada frenteamplista, como cuando el oficialismo quería aprobar la creación de un departamento y dos divisiones en el organigrama de la comuna.

Como informó El Observador, esto generó polémica porque el Tribunal de Cuentas observó la aprobación, señalando que el FA necesitaba de una mayoría especial. Ahora la oposición quiere derivar el caso a la Cámara de Diputados.