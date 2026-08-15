Racing vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional no tiene otra opción que ganar para apaciguar la crisis futbolística y hoy visita a Racing en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura. El partido inicia a las 16:30 horas podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

La caída 2-1 en el debut frente a Boston River causó mayor inestabilidad en el tricolor, que al día siguiente se reunió en comisión directiva para analizar la continuidad de Jorge Bava, el entrenador. Finalmente optaron por ratificarlo en el cargo y darle un voto de confianza para revertir la situación.

Hoy tendrá una prueba de fuego ante La Escuelita, que viene de igualar 2-2 frente a Deportivo Maldonado y perdió la chance de pasar a liderar la Anual. Está a un solo punto de Peñarol, que tiene un juego pendiente contra Montevideo City Torque.

Bava opta por la revolución en la conformación de la oncena y tendrá seis cambios en relación al equipo que cayó contra el Sastre en el Gran Parque Central. Luis Mejía le gana la pulseada a Alexis Martín Arias y estará desde el arranque.

Su última vez como titular fue el 2 de agosto en el marco de la última fecha del Torneo Intermedio, aunque aquella vez lo hizo por la suspensión del golero argentino, quien había sido expulsado en la caída 2-1 frente a Wanderers en el Gran Parque Central. En lo que va de la temporada registra 1730 minutos disputados en 20 partidos.

También habrá cambio de sistema con la inclusión de Paolo Calione para conformar una línea de tres defensores junto con Agustín Rogel y Francisco Calvo. Como lateral/volante por derecha se instala la duda entre Nicolás Rodríguez y Baltasar Barcia, al tiempo que por izquierda jugará Benjamín Núñez, el joven proveniente de Oriental de La Paz, quien hará su estreno como titular.

Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Agustín Dos Santos completan el mediocampo y en ofensiva se dará el regreso de Maxi Gómez, el goleador del equipo con 17 tantos en el año. Su acompañante será Tiziano Correa o Maximiliano Silvera.

Benjamín Núñez entrenando con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Racing vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Racing: Federico Varese; Matías Unyicio, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Juan Pablo Bosca, Yuri Oyarzo, Álex Vázquez; Rodrigo Dudok, Sebastián da Silva. DT: Cristian Chambian.

Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Paolo Calione, Francisco Calvo; N. Rodríguez/Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Benjamín Núñez; Maxi Gómez, Tiziano Correa/Maxi Silvera. DT: Jorge Bava.

Hora: 16:30

Estadio: Centenario.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Augusto Olmos.

VAR: Leodán González y Héctor Bergaló.