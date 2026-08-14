El nuevo cambio que ensayó Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Racing por el Torneo Clausura

Nacional ya no tiene margen en el Torneo Clausura y debe imponerse este sábado frente a Racing en el marco de la segunda fecha. El partido está fijado para las 16:30 horas en el Estadio Centenario y el tricolor busca un triunfo urgente que le permita deja atrás la caída 2-1 de local frente a Boston River.

Aquella derrota en el debut volvió a poner en duda la continuidad del entrenador Jorge Bava, que al día siguiente fue ratificado en la comisión directiva. Con la mira puesta en comenzar a salir de la crisis futbolística, el técnico apronta varios cambios.

Uno de los principales es la inclusión de Luis Mejía en el arco como reemplazante de Alexis Martín Arias, según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

Luis Mejía durante un calentamiento con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El arquero que llegó en este mercado de pases a pedido del técnico perdió la pulseada con el panameño, uno de los capitanes del actual plantel, quien esta temporada registra 1730 minutos disputados en 20 partidos.

Su última vez como titular fue el 2 de agosto en el marco de la última fecha del Torneo Intermedio, aunque aquella vez lo hizo por la suspensión del golero argentino, quien había sido expulsado en la caída 2-1 frente a Wanderers en el Gran Parque Central.

Los otro cinco cambios que apronta Jorge Bava en Nacional

El director técnico sorprende ante La Escuelita con tres defensores centrales y dos carrileros. La zaga estará compuesta por Agustín Rogel, Paolo Calione y el costarricense Francisco Calvo. Como lateral/volante por derecha se instala la duda entre Nicolás Rodríguez y Baltasar Barcia, al tiempo que por izquierda jugará Benjamín Núñez, el joven proveniente de Oriental de La Paz.

Benjamín Núñez entrenando con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

En el caso de Calione, tiene apenas 344 minutos disputados que se reparten en siete juegos. Fue titular en cuatro ocasiones: tres por el Torneo Apertura y una frente a Deportes Tolima de local por Copa Libertadores.

En tanto, el Ojito tiene 13 partidos en lo que va del año y fue titular por última vez el 31 de mayo en la caída 3-0 ante Deportivo Maldonado

Hasta el momento, registra un partido oficial con el Bolso por haber entrado cinco minutos frente al Sastre, por lo que será su estreno como titular. En el equipo paceño ya ha demostrado capacidad para desequilibrar en ofensiva y, de hecho, hizo seis goles durante 2026 a pesar de que su puesto natural es el de lateral.

Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Agustín Dos Santos completarán el mediocampo, al tiempo que en ofensiva se dará el regreso de Maxi Gómez, el máximo artillero del equipo en lo que va del año.

El “9” ya cumplió la suspensión en el último compromiso y será el encargado de capitanear al equipo ante la ausencia de Sebastián Coates, quien continúa recuperándose de su desgarro en el sóleo.

A pesar de la crisis futbolística que atraviesa el Bolso, el delantero tiene 17 goles en la cuenta personal y suele ser determinante. Bava tiene el desafío de rodearlo mejor y potenciar el desempeño colectivo.

La incógnita es quién será el segundo punta contra La Escuelita. Tiziano Correa se disputa ese lugar con Maximiliano Silvera, quien por ahora está lejos del rendimiento que esperan en el tricolor.

Maxi Silvera lleva la pelota ante la marca de Agustín Pinheiro, de Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

El 11 está en el foco de la crítica por no haber estado preciso en ofensiva durante los últimos encuentros y aún no ha podido ganarse un lugar indiscutido en el equipo titular.

También quedó en la mira por el error involuntario que derivó en el 1-1 parcial del Sastre en el Gran Parque Central. Tiene cuatro goles y dos asistencias en 22 partidos de la temporada.

El argentino Rubén Botta, quien viene de debutar con un golazo ingresando desde el banco, volverá a esperar su oportunidad. Aunque lo ven muy bien desde lo técnico, prefieren irle graduando la cantidad de minutos tomando en cuenta que hacía meses no jugaba un partido oficial. Desde la interna afirman que están sorprendidos con la capacidad física que viene mostrando desde su arribo el pasado 4 de agosto.