El equipo argentino que se interesó en Gonzalo Carneiro y desde qué otro mercado fue sondeado

Gonzalo Carneiro firmó su rescisión contractual con Nacional luego de una ardua negociación que incluyó desencuentros entre las partes e incluso un cambio de fecha para la firma.

Ricardo Vairo, presidente del tricolor, fue el encargado de encabezar las negociaciones con Pablo Bentancur, que llegaron a buen término en la noche del miércoles. El delantero acudió a la sede y, con su firma, se interrumpió un contrato que tenía vigencia hasta diciembre del 2026.

Como parte del acuerdo, la agencia que representa al jugador se comprometió a abonar un total de US$200.000 al tricolor en caso de que el delantero se incorpore a Peñarol entre el 1 de agosto y fin de año.

Esta cláusula se activaría el mismo día del registro del jugador en el sistema denominado Competition Management Expert System (COMET), el sitio donde se deposita la información oficial asociada al mundo del fútbol.

Según el documento al que pudo acceder Ovación, en el caso hipotético de que Carneiro pasara al aurinegro desde el 1 de enero del 2017 en adelante, lo hará a coste cero, sin tener que retribuirle ningún monto a Nacional.

El interés de Peñarol sigue vigente, pero para que avancen en un posible arribo debería haber novedades en relación al futuro de Facundo Batista, de escasos minutos en el aurinegro. Desde el entorno del “9” aseguraron que podría llegar a salir en este mercado de pases, pero que por ahora no hay novedades relevantes.

El equipo argentino que se interesó en Gonzalo Carneiro y qué otro mercado lo sondeó

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

Al margen de la posibilidad del Mirasol, hay dos equipos que están expectantes por la situación de Gonzalo Carneiro y, de hecho, uno de ellos ha presentado una oferta formal por el jugador de 30 años.

Se trata de Banfield, que se encuentra en la decimosegunda posición del grupo B correspondiente al Torneo Clausura. En los primeros cuatro partidos del certamen acumula dos caídas, una victoria y un empate al mando de Pedro Troglio.

El propio Carneiro ya está al tanto del monto que podría llegar a pagarle el Taladro de forma mensual, aunque no es el único que pretende incorporarlo en este período de pases.

En las últimas horas un equipo colombiano puso la mira en el jugador y realizó un sondeo. Sin embargo, aún no ha enviado una propuesta formal por el futbolista con pasado en Cruz Azul, Liverpool y Defensor Sporting, entre otros clubes.

Lo que dejó el pasaje de Gonzalo Carneiro por Nacional

Gonzalo Carneiro en el duelo con Emanuel Gularte y Nahuel Herrera. Foto: Leonardo Mainé.

El pasaje de Carneiro por el Bolso tuvo vaivenes y deja un saldo de 15 goles y 10 asistencias en 67 encuentros oficiales. En lo que respecta específicamente al primer semestre del 2026, donde sufrió algunas lesiones que condicionaron su tiempo en cancha, aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados. En ese período disputó 663’.

El gol más preponderante que celebró se dio en el marco de la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, donde convirtió el 2-0 parcial de un compromiso que finalizó 2-2.

En la vuelta se terminaron consagrando campeones uruguayos al imponerse 1-0 en el Gran Parque Central por el gol anotado por Christian Ebere en el alargue.

Carneiro arribó a Nacional el 17 de julio del 2023 y, a pesar de que debió convivir con varias lesiones, incluyendo la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en agosto del 2024, una fractura de peroné y varias cuestiones musculares, se va de la institución con una participación de gol cada 150 minutos de juego, considerando que estuvo en cancha un total de 3.760’.

En las primeras semanas de Bava fue importante cumpliendo un rol similar al que había mostrado en Liverpool, pero luego fue menguando su continuidad.

