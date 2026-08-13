Conflicto en el puerto de Montevideo: gobierno citó al sindicato y a Katoen Natie mientras crece la presión política

Con el objetivo de intentar destrabar el conflicto que ha llevado a múltiples paralizaciones de la actividad en el puerto de Montevideo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citó este jueves a una reunión tripartita al sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a Katoen Natie, principal accionista de la terminal.

El conflicto, que ya derivó en varios paros en el puerto, se da en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo entre la empresa y el sindicato de TCP-Nelsury —uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario—. Según pudo saber El País, tras la reunión las partes se comprometieron ante el gobierno a enviar por escrito los puntos en los que coincidieron durante la instancia.

Fuentes de TCP indicaron a El País que "se trataron varios puntos sensibles" y que hubo avances en algunos temas, entre ellos la continuidad operativa con guardia gremial durante los próximos días.

Puja. Los paros en la Terminal Cuenca del Plata benefician a puertos de la región, dijo Gandini. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

El conflicto también elevó la presión política sobre el gobierno luego de que este miércoles la oposición decidiera convocar, "en carácter de urgente", a los ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Economía y Finanzas, y de la Administración Nacional de Puertos a la Comisión de Industria, integrada con la de Asuntos Laborales, de la Cámara de Senadores.

A esto se sumó el reclamo de cinco gremiales agropecuarias, que expresaron su "profunda preocupación" por la persistencia del conflicto y reclamaron al Poder Ejecutivo la adopción de medidas que permitan asegurar el normal funcionamiento del puerto, al que consideran una infraestructura estratégica para la salida de la producción nacional. Por su parte, la industria pesquera también cuestionó la situación y acusó a TCP y al gobierno de mantener una "actitud inadmisible" frente a las paralizaciones en el puerto.

Según informaron desde TCP, el sindicato prevé realizar una asamblea este viernes, en la que podría resolverse una nueva paralización de actividades. Como en anteriores ocasiones, El País se intentó comunicar con dirigentes del sindicato de TCP para confirmar esta información pero no obtuvo respuesta.

Está previsto que las partes vuelvan a reunirse en el MTSS el próximo lunes, instancia en la que presentarían los documentos comprometidos en el encuentro de este jueves.

