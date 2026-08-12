Oposición convoca de manera "grave y urgente" a jerarcas del gobierno por conflicto en el puerto

El senador del Partido Colorado Robert Silva, anunció este miércoles que convocará al Parlamento a varias autoridades del gobierno, así como a jerarcas de la Administración Nacional de Puertos (ANP), tras los reiterados paros en el puerto de Montevideo en el marco del conflicto entre el sindicato portuario y la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

"Estamos poniendo en evidencia la situación, están en juego empleos, trabajos, credibilidad, la conectividad del país, si se paraliza el puerto se paraliza la boca de salida y la boca de entrada", dijo Silva en una conferencia de prensa en el Parlamento.

El legislador colorado dijo que la convocatoria es "urgente y grave". Los jerarcas que fueron llamados son el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry y el directorio de la ANP.

Grúas móviles en el puerto de Montevideo. Foto: TCP.

Silva indicó que recibió informes sobre la situación en el puerto de parte del director de la ANP por la oposición Jorge Gandini. "Son horas y horas perdidas de funcionamiento del puerto", manifestó el legislador colorado.

Por otro lado, subrayó que la terminal de contenedores del puerto "tiene representantes del gobierno". "Cuando les consultamos con la senadora [Graciela] Bianchi en la comisión de Asuntos Laborales a los representantes del gobierno que integran el directorio si estaban de acuerdo con lo que se estaba expresando, se nos dijo que sí", denunció.

En ese sentido, consideró que hay "uso y abuso" por parte del sindicato y que se está "condicionando al país entero". "El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, y por eso estamos convocando a las autoridades a la comisión de Transporte y Obras Públicas integrada con Asuntos Laborales", añadió.

Movilización en accesos al puerto. Foto: Archivo El País.

Conflicto en la Terminal Cuenca del Plata y reclamos del sector exportador

Las actividades en TCP funcionan con intermitencia desde hace algunos meses cuando el Sindicato de TCP-Nelsury –uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)-- comenzó a negociar con la empresa Katoen Natie –principal accionista de TCP– por salarios y condiciones laborales.

El último paro de actividades tuvo una duración de tres días; comenzó durante la tarde del viernes y retomó las actividades el lunes.

Instalaciones de Terminal Cuenca del Plata Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Leonardo Mainé

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), publicó el pasado martes un comunicado en el que insistió en "pasar de las advertencias a la acción” en momentos que el sector tuvo un récord de exportaciones de corvina.

“Existe una responsabilidad sindical por adoptar medidas desproporcionadas; una responsabilidad de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) por no asegurar la continuidad del servicio ni responder por sus consecuencias; y una responsabilidad de las autoridades por no haber logrado generar aún condiciones de negociación que impidan que la operativa portuaria sea utilizada recurrentemente como instrumento de presión”, aseguró la cámara en el comunicado.

“CIPU respeta el derecho a la negociación colectiva y la legitimidad de discutir las condiciones de trabajo. Pero resulta inadmisible que cada nueva reivindicación sea precedida por medidas que paralizan la actividad portuaria, sin consideración por sus consecuencias sobre miles de empresas y trabajadores ajenos al conflicto”, dijo la gremial en el comunicado.

Foto: Estefanía Leal/El País.

Sin embargo, los reclamos de la gremial también fueron hacia la empresa: “También resulta inadmisible la actitud pasiva de TCP, una empresa a la que el Estado ha confiado la prestación de un servicio público absolutamente relevante para la economía del país. TCP no puede limitarse a comunicar la suspensión de la operativa, afirmar que procura una solución y trasladar luego la totalidad de los costos a sus clientes”.