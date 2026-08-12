Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi sube a 57% y la aprobación queda en 19%, según encuesta de Opción

La consultora Opción presentó este miércoles su última encuesta de opinión pública donde preguntó a los uruguayos cómo evalúan el trabajo del gobierno encabezado por Yamandú Orsi.

De acuerdo a los datos difundidos por Opción Consultores, el 16% aseguró que considera que la gestión es buena y un 3% que es muy buena. Por su parte, un 27% dijo que es mala y un 30% muy mala.

Un 24%, en tanto, señaló que ni una cosa ni la otra. El restante 1% manifestó no saber o prefirió no contestar.

El desglose de la evaluación gubernamental muestra, como es habitual, diferencias muy relevantes por electorados. El porcentaje de electores frenteamplistas con juicios favorables es casi 10 veces superior al porcentaje al interior de los votantes de la Coalición Republicana (39% contra 4%). A la inversa, el porcentaje de los electores de la CR que desaprueba al gobierno triplica al existente entre los votantes del FA (81% contra 28%). En tanto, al interior del electorado que sufragó por otras opciones en la primera vuelta de 2024, las tendencias son más parecidas a las existentes entre los votantes opositores que entre los oficialistas.

El presidente Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Aprobación del presidente

Opción consultó también sobre el desempeño particular de Orsi como presidente. El 22% dijo que aprueba su desempeño, el 28% ni aprueba ni desaprueba y el 50% desaprueba.

El informe señala que la aprobación del presidente Orsi también muestra "una tendencia de deterioro, pasando el saldo evaluativo de -17 a -28 respecto al trimestre anterior".

Algo más de 1 de cada 5 uruguayos aprueba su labor (22%), la mitad exacta desaprueba y un 28% restante ni aprueba ni desaprueba. Aunque la evaluación presidencial es predominantemente negativa, la aprobación del presidente Orsi es 3 puntos superior a los juicios positivos sobre el gobierno y la desaprobación presidencial es 7 puntos inferior a la desaprobación gubernamental.

Presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal/El País.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada de forma telefónica entre el 16 y 20 de julio (403 casos) y entre el 6 y 11 de agosto (403 casos). Se tomó una muestra total de 806 casos. El margen de error máximo es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95%.