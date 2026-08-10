"Estamos listos para colaborar": Orsi expresó solidaridad con Colombia luego del terremoto que azotó al país

El presidente Yamandú Orsi publicó este lunes un posteo en su cuenta de X donde expresó "solidaridad" con Colombia luego de que el país fuera azotado por un fuerte terremoto de 7,4 de magnitud que hasta el momento deja más de 100 muertos y decenas de heridos, así como varios daños estructurales.

"Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten", expresó el mandatario.

El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 10, 2026

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), publicó un comunicado en el que también expresó solidaridad con el país caribeño.

"La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy, con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país", expresaron desde Cancillería.

A su vez, enviaron "condolencias" tanto al gobierno colombiano como a los familiares de las víctimas.

Desde Cancillería informaron este lunes que hasta el momento, no se registró ningún uruguayo herido o fallecido en Colombia por el terremoto. Aún así, indicaron que hubo afectados en lugares vinculados al turismo. En ese sentido, indicaron que hay personas que perdieron hoteles o vuelos. Desde la cartera de Relaciones Exteriores monitorean la situación.

Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal/El País.

Teléfonos de contacto

La Embajada de Uruguay en Colombia informó este lunes que ante situaciones de emergencia en el país, sugieren comunicarse a través de las siguientes vías:

123 , Línea Única de Emergencias Colombia.

, Línea Única de Emergencias Colombia. +57 314 733 8297 , teléfono de emergencia consular (solo uruguayos).

, teléfono de emergencia consular (solo uruguayos). [email protected], correo electrónico del Consulado de Uruguay en Bogotá.

Qué se sabe del terremoto en Colombia

Colombia se despertó en la mañana de este lunes con un fuerte terremoto de 7,4 de magnitud que hasta el momento deja más de 100 muertos y decenas de heridos. El fuerte temblor dejó graves daños materiales a aeropuertos, hospitales y carreteras en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Aunque en varias ciudades el terremoto se sintió por más de 4 minutos, el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró una duración de tan solo 96 segundos. Según expertos, esto se produce porque las ondas sísmicas llegan en momentos distintos y continúan propagándose, haciendo vibrar terrenos y estructuras.

Miembros de un equipo de rescate urbano trabajan tras un terremoto en Manizales, departamento de Caldas, Colombia, el 10 de agosto de 2026 Foto: AFP

El reporte oficial indica que el epicentro del terremoto fue en el municipio de San José del Palmar, en el suroriente del departamento de Chocó, que limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.

El temblor se sintió en gran parte de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y regiones del Pacífico; también Zulia (Venezuela); varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito: y Panamá.