Duró 96 segundos, pero se sintió durante 4 minutos: la explicación detrás del terremoto en Colombia

Colombia se despertó en la mañana de este lunes con un fuerte terremoto de 7,4 de magnitud que hasta el momento deja más de 100 muertos y decenas de heridos. El fuerte temblor dejó graves daños materiales a aeropuertos, hospitales y carreteras en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

La duración del terremoto

Aunque en varias ciudades el terremoto se sintió por más de 4 minutos, el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró una duración de tan solo 96 segundos. Según expertos, esto se produce porque las ondas sísmicas llegan en momentos distintos y continúan propagándose, haciendo vibrar terrenos y estructuras.

El reporte oficial indica que el epicentro del terremoto fue en el municipio de San José del Palmar, en el suroriente del departamento de Chocó, que limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.

Zonas afectadas

El temblor se sintió en gran parte de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Eje Cafetero y regiones del Pacífico; también Zulia (Venezuela); varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito: y Panamá.

Personas rodean escombros en una calle tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: AFP

Magnitud, profundidad y características del temblor

Colombia es un territorio sísmicamente activo. El SGC estima que, en promedio, pueden ocurrir alrededor de 2.500 sismos al mes en el país. Aunque la mayoría no son percibidos por la población, estos movimientos son registrados de manera permanente por la Red Sismológica Nacional.

El área del sismo ocurrido este lunes se encuentra cerca de la cordillera Occidental y del litoral Pacífico, en una zona de alta complejidad tectónica por la interacción de las placas de Nazca y Suramericana, uno de los principales motores sísmicos de la región andina, lo que explica la frecuente ocurrencia de terremotos de distinta magnitud.

Técnicamente, este terremoto se catalogó como "sismo tectónico asociado a la subducción de la placa de Nazca".

El sismo de hoy alcanzó una magnitud de 7,4 Mw, de acuerdo con los reportes sísmicos internacionales. Se trata de un evento fuerte, con capacidad para generar sacudidas intensas y perceptibles a grandes distancias.

La profundidad del hipocentro, aún sujeta a actualización, fue estimada inicialmente como intermedia.

La placa de Nazca y por qué tiembla Colombia

Para entender la actividad sísmica de Colombia hay que mirar hacia el movimiento de las placas tectónicas, los grandes bloques de la litosfera que se desplazan constantemente unos respecto de otros.

La fricción y la acumulación de tensión en sus bordes pueden provocar rupturas y liberar grandes cantidades de energía en forma de terremotos.

El territorio colombiano está ubicado en un punto de encuentro de tres placas: Nazca, Sudamericana y Caribe. Una de las áreas de mayor actividad se encuentra frente a la costa del Pacífico, donde la placa de Nazca se desplaza hacia el continente y se introduce por debajo de la placa Sudamericana, en un proceso conocido como subducción.

Mapa: Servicio Geológico Colombiano

Esta interacción explica buena parte de la actividad sísmica del Pacífico colombiano. De acuerdo con el SGC, esta zona concentra una proporción importante de los movimientos telúricos registrados en el país.

La dinámica entre ambas placas también interviene en la configuración geológica de la región, incluida la formación de la fosa oceánica frente a la costa del Pacífico y el desarrollo de la cadena volcánica de los Andes.

Por eso, los terremotos que se producen en esta área responden a un proceso geológico continuo: la interacción entre las placas acumula y libera tensión de manera recurrente, tanto bajo el océano como en el continente.

Réplicas

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos seis replicas que se han dado desde que se presentó el fuerte terremoto de este 10 de agosto.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró el hecho como "desastre de carácter nacional" para atender la crisis.

La medida fue tomada luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y permite que el gobierno pueda expedir decretos legislativos destinados a conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.