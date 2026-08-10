Terremoto en Colombia: impactantes fotos y videos de los destrozos que dejó el potente temblor

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes un fuerte terremoto en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, Colombia. El movimiento se registró durante la mañana, concretamente sobre las 7:34 a.m.

El organismo indicó que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilometros. Los primeros relevamientos locales hablan de al menos una veintena muertos, al menos 20 edificaciones colapsadas y otras con importantes daños estructurales en el oeste del país. Hay personas atrapadas bajo edificios colapsados, según autoridades.

El movimiento telúrico fue localizado en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud y fue reportado por 32 estaciones sismológicas. El epicentro fue ubicado a 20 kilometros del municipio de San José del Palmar.

"La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó.

El fuerte movimiento telúrico se sintió en varias partes del país; por medio de redes sociales reportan las evacuaciones en Bogotá, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales, Medellín, entre otros.

Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. JONH BONILLA/AFP fotos

Tmbién fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas. Seis aeropuertos de Colombia suspendieron las operaciones por afectaciones tras el terremoto, según informó la Aeronáutica Civil local.

#Colombia 🚨🇨🇴 Reportan derrumbes de edificaciones en Chocó, Medellín, Cali y Pereira tras el fuerte sismo registrado esta mañana.



✈️ Además, las operaciones aéreas fueron suspendidas temporalmente en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Quibdó, Cartago y… pic.twitter.com/fVLxHkO5jP — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

El presidente Abelardo de la Espriella —que asumió el Ejecutivo colombiano hace tres días— anunció que viajaba al Eje Cafetero para evaluar la situación. “Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en un posteo en X.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Alejandro Eder, el alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que por ahora son monitoreadas con drones. “Les pedí apoyo a Bogotá y a Medellín con rescatistas. Tenemos por lo menos 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas”, indicó el funcionario local.

En la imagen se aprecian los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto que azotó Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. JONH BONILLA/AFP fotos

Una mujer es rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. JOAQUIN SARMIENTO/AFP

En Bogotá, en tanto, los edificios fueron evacuados. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

#Atención 🚨📍 Así quedó Cali tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado esta mañana. Estas imágenes muestran las afectaciones y el impacto que dejó el movimiento telúrico en diferentes sectores de la ciudad. ⚠️🇨🇴 pic.twitter.com/oowjP8bDbH — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

Con infomación de El Tiempo (GDA)