UCOT extiende el paro tras el secuestro de un chofer y un ómnibus: se movilizarán este lunes

El sindicato Ascot-UCOT resolvió extender el paro de los servicios de UCOT hasta que finalice la movilización prevista para este lunes 10 de agosto, luego de denunciar un grave episodio de violencia contra un trabajador del transporte.

Según el comunicado difundido este domingo, el sindicato sostiene que un chofer fue “secuestrado junto con el coche” por personas identificadas como hinchas de Cerro. La gremial señaló que, ante la gravedad de la situación, no puede permanecer indiferente frente a hechos que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores.

El episodio ocurrió durante la jornada de este domingo y, según la denuncia sindical, involucró a un ómnibus de UCOT. La información difundida por otros medios señala que se trató de un coche de la línea 306 y que el trabajador habría sido obligado a trasladarlo bajo amenaza de arma de fuego.

Ante la situación, la Mesa de Ascot-UCOT resolvió continuar con el paro hasta que termine la movilización que realizarán este lunes. Los trabajadores fueron convocados a concentrarse desde las 9:00 horas para posteriormente movilizarse y reclamar medidas de seguridad.

“Necesitamos respuestas y garantías concretas para poder salir a trabajar con seguridad”, sostiene el comunicado sindical.

La gremial también anunció que este lunes concurrirá a los ámbitos correspondientes para plantear la situación y exigir medidas concretas ante la gravedad de lo ocurrido.

El sindicato sostuvo que la medida busca defender la vida, integridad y seguridad de los trabajadores del transporte y remarcó que “la seguridad es un derecho”.