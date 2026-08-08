Murió Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel Messi

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció este sábado por la madrugada a sus 68 años en un hospital de Rosario, según informó Infobae y varios medios argentinos. Luchó contra una enfermedad que incluso lo había tenido varios días internado en Argentina durante la disputa del Mundial 2026.

La mutualista donde se encontraba internado emitió un comunicado oficial: "Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 horas. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", comenzó.

Y añadió: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Conocido por gestionar la carrera de su hijo, Jorge fue el representante histórico de Lionel y supo dejar su trabajo en una metalúrgica para hacerse cargo de la carrera de su hijo y no solo desde lo deportivo, sino que también desde lo económico ya que la familia tiene inversiones en varios frentes que eran controlados por el padre del futbolista de 39 años.

Lionel y Jorge Messi.

Fuente: @jorge.sole/Instagram/ y La Nación.

Jorge fue el marido de Celia Cuccittini y tuvo otros tres hijos aparte de Lionel: María Sol, Rodrigo y Matías.

La influencia de Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi, capitán de la selección argentina

Jorge Messi fue una pieza clave para la carrera de Lionel Messi, que inició su camino en las juveniles de Newell's Old Boys y a temprana edad emigró a Barcelona. El club le prometió hacerse cargo de un tratamiento médico que el joven futbolista debía realizar e incluían inyecciones diarias durante su infancia para tratar el déficit de la hormona del crecimiento.

Allí tuvo un rol determinante Jorge, quien lo acompañó desde sus primeros pasos en Europa a convertirse en una leyenda del Barcelona, de la selección argentina y del fútbol mundial.

El propio Lionel Messi habló en reiteradas ocasiones acerca del vínculo especial que tenía con Jorge. En una entrevista concedida a TyCSports durante 2019, recordó las épocas en las que su padre debía trabajar todo el día en la ferretería: "Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar prácticamente todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, él disfrutaba", inició.

Y agregó: "No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él".

