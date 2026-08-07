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El País Información Policiales

Así detuvieron al cantante de trap Nahuel One23 y a chilenos que explotaron un cajero en Parque Miramar

Efectivos del PADO comenzaron una persecución de varios kilómetros, por momentos a contramano sobre la rambla, mientras los delincuentes arrojaban grampas "miguelitos” para intentar retrasarlos.

El País
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07/08/2026, 18:10
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Nahuel One23, detenido tras explotar un cajero en Ciudad de la Costa.
Nahuel One23, detenido tras explotar un cajero en Ciudad de la Costa.
Foto compartida en Instagram.

Fue detenido en la madrugada de este viernes el cantante de trap uruguayo Nahuel One23 (Nahuel Montero, de 28 años), tras protagonizar junto a otros cuatro delincuentes la explosión de un cajero automático en Parque Miramar, Ciudad de la Costa.

Según lo informado esta tarde por la Jefatura de Policía de Canelones, Montero ya había sido detenido anteriormente por el mismo delito. Cuenta en total con cinco antecedentes penales.

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También fueron arrestados otros tres hombres de nacionalidad chilena, de 35, 37 y 44 años, con antecedentes en su país. El quinto logró escapar y está siendo buscado, mientras el resto declara en la Fiscalía de Ciudad de la Costa.

Información reciente en manos de la policía apunta a que el uruguayo viajó en el pasado a Chile para presentarse en shows musicales, y en ese contexto entró en contacto con los ciudadanos chilenos que lo acompañaban. Uno de ellos, al igual que él, también había sido detenido por detonar un cajero.

Conferencia de prensa de la Jefatura de Policía de Canelones en la tarde de este viernes.
Conferencia de prensa de la Jefatura de Policía de Canelones en la tarde de este viernes.
Ministerio del Interior

La Jefatura agregó además que los tres chilenos detenidos ingresaron a Uruguay juntos, en los primeros días de julio. Luego alquilaron una casa en la zona del crimen y un vehículo, "seguramente" para realizar averiguaciones antes de proceder.

La persecución

Todo comenzó cerca de la 01:20 de la madrugada, cuando una camioneta Citroën Berlingo de color gris -hurtada- arribó a un centro comercial sobre Avenida de las Américas y Yapeyú.

Tras lograr explotar un cajero del banco Itaú con dos tanques de oxígeno grandes, una batería y cables, se activó el sistema de entintado y de las alarmas de seguridad, por lo que se dieron a la fuga, detalló Subrayado. Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay señalaron a El País que los delincuentes no lograron llevarse dinero.

El Centro de Comando Unificado (C.C.U.) recibió la alerta de la detonación, e instantes más tarde Personal del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) los avistó huyendo a alta velocidad.

Así comenzó una persecución de varios kilómetros -por momentos a contramano sobre la rambla- hasta entrar en la jurisdicción de la Jefatura Policial de Montevideo, que se sumó al operativo. Durante el recorrido, los delincuentes arrojaban “grampas miguelitos” para intentar retrasar a los patrulleros.

La detención

Finalmente en Carrasco, entre Avenida Bolivia y Ostende, la camioneta perdió el dominio y chocó. Los delincuentes se bajaron rápidamente para escapar corriendo, incluso atravesando los predios de las casas de la zona.

En el lugar la Policía de Canelones detuvo a uno de los delincuentes de nacionalidad chilena. Con el despliegue y rastrillaje coordinado con la Policía de Montevideo, lograron atrapar a Montero y a un tercer hombre.

Posteriormente y luego de un trabajo de inteligencia, sobre las 11:30 de la mañana efectivos de Canelones allanaron una casa en la zona de las calles Pensamiento y Calcagno, donde detuvieron al cuarto hombre.

La Policía ya investigaba a Nahuel One23 por la sospecha de varios delitos. Al momento cuenta con 17.100 seguidores en Instagram y 13.100 suscriptores en su canal de Youtube, donde hacía sólo tres semanas lanzaba la canción “Así soy yo” en colaboración con Pekeño 77.

77 y Nahuel One23.
Pekeño 77 y Nahuel One23.
Foto compartida en Instagram

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