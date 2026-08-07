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El País Información Policiales

Explotaron un cajero automático en Parque Miramar y chocaron mientras huían en camioneta; hay tres detenidos

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, en un cajero ubicado entre Avenida de las Américas y Yapeyú. Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay aseguraron que los delincuentes no lograron llevarse dinero.

El País
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07/08/2026, 09:37
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Explotaron un cajero, se dieron a la fuga y chocaron
Explotaron un cajero, se dieron a la fuga y chocaron
Foto: captura de video/ Leo Sarro

Tres hombres fueron detenidos y otro se dio a la fuga en la madrugada de este viernes luego de explotar un cajero automático en Parque Miramar, en Ciudad de la Costa, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Según información primaria, el hecho ocurrió en la madrugada, en un cajero automático ubicado en un centro comercial en Avenida de las Américas y Yapeyú. Tras provocar la explosión del cajero, los delincuentes se dieron a la fuga en una camioneta. Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay señalaron a El País que los delincuentes no lograron llevarse dinero.

Personal del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) llegó al lugar al momento de la huida y comenzó una persecución. En Carrasco, entre Avenida Bolivia casi la rambla, camioneta perdió el dominio y chocó. La Policía detuvo a uno de los delincuentes y otros tres se dieron a la fuga.

Con la colaboración de la Jefatura de Policía de Montevideo, fueron detenidos otros dos individuos más tarde. La Policía sigue trabajando en la zona para ubicar al cuarto hombre.

Un muerto, miles de personas sin luz, árboles caídos y techos volados por el temporal que ameritó alerta roja

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