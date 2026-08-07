Explotaron un cajero automático en Parque Miramar y chocaron mientras huían en camioneta; hay tres detenidos

Tres hombres fueron detenidos y otro se dio a la fuga en la madrugada de este viernes luego de explotar un cajero automático en Parque Miramar, en Ciudad de la Costa, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Según información primaria, el hecho ocurrió en la madrugada, en un cajero automático ubicado en un centro comercial en Avenida de las Américas y Yapeyú. Tras provocar la explosión del cajero, los delincuentes se dieron a la fuga en una camioneta. Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay señalaron a El País que los delincuentes no lograron llevarse dinero.

Personal del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) llegó al lugar al momento de la huida y comenzó una persecución. En Carrasco, entre Avenida Bolivia casi la rambla, camioneta perdió el dominio y chocó. La Policía detuvo a uno de los delincuentes y otros tres se dieron a la fuga.

Así teriminó la camioneta en Carrasco de los delincuentes que explotaron un cajero en Parque Miramar . Fue en la zona de Av Bolivia a una cuadra de la rambla y dos de ellos eran atrapados después de las dos de la madrugada en el fondo de una casa donde estaban escondidos en… pic.twitter.com/TiTNwjVw5n — leo sarro press (@leosarro) August 7, 2026

Con la colaboración de la Jefatura de Policía de Montevideo, fueron detenidos otros dos individuos más tarde. La Policía sigue trabajando en la zona para ubicar al cuarto hombre.