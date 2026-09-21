Los detalles de la reunión de Yamandú Orsi con su "querido amigo" Lula Da Silva en Nueva York

Este lunes a las 11 horas (10 horas de Nueva York), el presidente Yamandú Orsi se reunió con su par brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El encuentro se dio a menos de dos semanas de que Brasil celebre elecciones y donde Lula Da Silva busca ser reelecto —ante un escenario ajustado con su mayor contrincante, Flávio Bolsonaro. Estos comicios son seguidos muy de cerca por el gobierno de Orsi y el Frente Amplio, que considera estratégico un triunfo del líder del Partido de los Trabajadores para la suerte de Uruguay.

Ambos conversaron sobre "la integración latinoamericana y caribeña, así como sobre las amenazas del extremismo político y de la desinformación en la región y en el mundo", contó Lula en la red social X este lunes al término de la reunión. También sobre asuntos que conciernen a los dos países, especialmente sobre la agenda en infraestructura y comercio agrícola.

Yamandú Orsi y Lula Da Silva tras reunión en Nueva York, este 21 de setiembre. Foto: Lula Da Silva en X

En particular, Lula agradeció a Orsi por autorizar a Brasil a usar el excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China, y por otro lado, le consultó sobre la experiencia de Uruguay para la regulación de las apuestas en línea.

"El presidente Orsi y yo debemos encontrarnos nuevamente pronto, para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, en especial la construcción del puente binacional sobre el río Jaguarão (Yaguarón)", cerró.

Tive nesta segunda-feira (21) um encontro bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU.



Conversamos sobre a integração latino-americana e caribenha, bem como sobre as ameaças do extremismo… pic.twitter.com/rp0492YcI5 — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

En un mensaje más conciso minutos después, Orsi también se refirió al encuentro: "Con Lula, como siempre, agenda concreta. En Nueva York hablamos de comercio, infraestructura compartida, desarrollo productivo, integración y regulación de las apuestas deportivas. Gracias, querido amigo", expresó el presidente.

Con Lula, como siempre, agenda concreta. En Nueva York hablamos de comercio, infraestructura compartida, desarrollo productivo, integración y regulación de las apuestas deportivas.



Gracias, querido amigo. pic.twitter.com/AKbjShCZ8h — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 21, 2026

"En este período avanzamos en hechos concretos, como la cooperación sanitaria en la frontera y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre nuestros países", expresó el presidente Orsi en su cuenta de Instagram. Los mandatarios también acordaron ampliar la cooperación comercial y seguir trabajando en las fronteras y el intercambio cultural.

Además, ambos destacaron la importancia de fortalecer el multilateralismo y dialogaron sobre los próximos pasos de la agenda regional, en particular en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercosur.

La agenda de Orsi en ONU

Según adelantó Cancillería, Orsi realizará su discurso ante la Asamblea General el próximo jueves 24 de setiembre. Es probable que su intervención tenga lugar durante la mañana, aunque hay detalles que restan ser definidos.

El mandatario también tendrá un encuentro con los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, con motivo del grupo Urupabol, ámbito conformado por ambos países y Uruguay.

Por otro lado, Orsi también se reunirá con su homólogo chileno José Antonio Kast y otros mandatarios en el marco de una alianza contra el crimen organizado que impulsa el mandatario del país andino.

Al mismo tiempo, el presidente mantendrá encuentros con empresarios que tienen inversiones en Uruguay, así como con referentes del sector de inteligencia artificial (IA).

En cuanto al canciller Mario Lubetkin, la cartera informó que mantendrá reuniones con jerarcas de varios ministerios de Relaciones Exteriores de países africanos y europeos, esto en el marco de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que actualmente encabeza Uruguay.

Paralelamente, Lubetkin también se reunirá con el canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar, luego de que el país asiático abriera semanas atrás su primera embajada en Uruguay. Por último, Cancillería informó que el ministro también participará de la transmisión de mando del Consenso de Brasilia. La presidencia de este mecanismo esta siendo ejercida por Uruguay y será traspasada Perú.