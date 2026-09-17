Las claves de la agenda de Orsi en la ONU: encuentros con presidentes de la región y empresarios de la IA

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) dio a conocer este jueves algunos detalles de la agenda que el presidente Yamandú Orsi tendrá la próxima semana en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que reunirá en la ciudad estadounidense a varios líderes mundiales.

Según adelantó Cancillería, Orsi realizará su discurso ante la Asamblea General el próximo jueves 24 de setiembre. Es probable que su intervención tenga lugar durante la mañana, aunque hay detalles que restan ser definidos.

El mandatario también tendrá un encuentro con los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, con motivo del grupo URUPABOL, ámbito conformado por ambos países y Uruguay.

Por otro lado, Orsi también se reunirá con su homólogo chileno José Antonio Kast y otros mandatarios en el marco de una alianza contra el crimen organizado que impulsa el mandatario del país andino.

Al mismo tiempo, el presidente mantendrá encuentros con empresarios que tienen inversiones en Uruguay, así como con referentes del sector de inteligencia artificial (IA).

Asamblea General de Naciones Unidas. Foto: ANGELA WEISS/AFP fotos

La agenda diplomática del canciller Mario Lubetkin en Nueva York

En cuanto al canciller Mario Lubetkin, la cartera informó que mantendrá reuniones con jerarcas de varios ministerios de Relaciones Exteriores de países africanos y europeos, esto en el marco de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que actualmente encabeza Uruguay.

Paralelamente, Lubetkin también se reunirá con el canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar, luego de que el país asiático abriera semanas atrás su primera embajada en Uruguay. Por último, Cancillería informó que el ministro también participará de la transmisión de mando del Consenso de Brasilia. La presidencia de este mecanismo esta siendo ejercida por Uruguay y será traspasada Perú.

Canciller Mario Lubetkin. Foto: Leonardo Mainé/El País.

La previa de Orsi con los líderes de los partidos políticos.

Con motivo de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Orsi mantuvo en las últimas semanas varios encuentros bilaterales con presidentes de distintos partidos políticos.

El mandatario recibió en Torre Ejecutiva al Secretario General del Partido Colorado, Andres Ojeda, al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y al líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

El presidente Yamandú Orsi junto al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En declaraciones realizadas semanas atrás luego de sus encuentros con los líderes políticos, Orsi expresó que los temas vinculados a la política internacional "son complejísimos", y que "el ida y vuelta es fundamental". El mandatario señaló que tanto él como el resto de los partidos "no están tan lejos en la puntería hacia afuera" en materia de política internacional. "Eso es bueno", acotó.