Congreso de Chile vota megarreforma de Kast: las crìticas de la oposición y qué resta para que sea ley

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente José Antonio Kast. El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.

La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.“Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.

“Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”, agregó el ministro.

La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. “Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos”, agregó.

José Antonio Kast. Foto: AFP

Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales. La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.

Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.

Entre las principales medidas del proyecto está también la exención de IVA a la compra de vivienda durante un año.

La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast. El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4% a 3,5% hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años. AFP, EFE