Daniel Caggiani con En Clave País: Marco Rubio tiene "una mirada un poco sesgada" sobre el MLN

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio Daniel Caggiani participó de la entrevista central de En Clave País este martes y fue consultado acerca de los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien el pasado jueves mencionó el "terror violento" de los Tupamaros, en referencia al Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Al hablar de esta y otras organizaciones de la región en una reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político celebrada en Washington, el funcionario de la administración de Donald Trump expresó: "Pueden adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Se trata de un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad".

Caggiani, miembro actual del MLN, aseguró que los dichos de Rubio están "un poco fuera de tiempo": "El MLN en Uruguay es una organización política legal que está inscripta en la Corte Electoral y que participa democráticamente en el Frente Amplio y en el MPP".

El senador dijo que Rubio tiene "una mirada un poco sesgada" sobre el MLN, y recordó que "Uruguay es una de las democracias más estables del continente" y una de las "más importantes en el mundo", con un sistema de partidos que integran, entre otros sectores, el de los Tupamaros. Caggiani llamó a "no generar acciones intervencionistas en los estados, sobre todo en los países que somos independientes, porque somos los uruguayos los que tenemos que resolver los problemas de los uruguayos". Esto último porque, a su entender, Trump intenta hacer un "uso político" de la categorización de diversas organizaciones como terroristas para "intentar intervenir en algunas decisiones de los estados más soberanos". Así, dijo, "está interviniendo en las elecciones en Brasil" como "ha intervenido en Argentina o en Chile".

Sobre la participación de Uruguay en esa reunión, que según informó El Observador fue a través del embajador en EE.UU., Daniel Castillos, Caggiani matizó que no hubo una comparecencia ministerial y que la respuesta que dio el canciller, Mario Lubetkin, fue "ajustada". El ministro de Relaciones Exteriores dijo estar "en las antípodas" de lo planteado por Rubio y que no admite "que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera".

El senador destacó que "no fue ni el canciller ni un funcionario de rango político" a la reunión en Washington y señaló que se suponía que "era una convocatoria para hablar del terrorismo en general", aunque finalmente "se convirtió en una acción de campaña electoral" interna. "Con el diario del lunes, quizás hubiera sido mejor no participar", deslizó.

Para Caggiani, "no corresponde entrometerse en los asuntos internos" de otros países como entiende que hace EE.UU. en Uruguay con este tipo de declaraciones. De todas formas, "es un tema recontracerrado". Así y todo, dijo que le "llama un poco la atención" y ahora entiende "un poco más por dónde venía algún proyecto que presentó el senador Andrés Ojeda", del Partido Colorado, para crear un “Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales”.

"Capaz estaba más vinculado a ese tipo de visión de EE.UU. en la región. No es bueno para el Uruguay", dijo Caggiani, quien resaltó que este país toma en cuenta los "estándares internacionales" para categorizar como terroristas a algunas organizaciones, como por ejemplo los establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Daniel Caggiani en diálogo con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Aumento de los homicidios en Uruguay: Caggiani defiende a Negro y cuestiona el pedido de remoción

En otros asuntos, Caggiani fue consultado acerca del aumento de los homicidios que se registró en Uruguay en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, y también sobre el pedido de remoción que el Partido Nacional elevó a Yamandú Orsi.

El senador destacó "algún carácter positivo" en cifras de delitos que "vienen bajando" como las rapiñas y hurtos, así como el "decrecimiento de los homicidios en algunos departamentos" como Durazno y Rivera. De todas formas reconoció el crecimiento de los asesinatos, que estuvo concentrado en Montevideo y Canelones y fundamentalmente en el último trimestre.

Caggiani mencionó que, en general, la mayor parte de los homicidios están "vinculados a delitos por estupefacientes y conflictos entre bandas", y en este sentido destacó acciones del gobierno: "Hoy están presos el Betito Suárez y Fernández Albín, los dos narcotraficantes más importantes del Uruguay. Eso tiene una respuesta en el territorio".

En este contexto, "el pedido de renuncia es un poco apurado" porque "vamos un año y cuatro meses del gobierno", cuestionó. En esta línea también mencionó a Ojeda, quien dijo que Negro "es peor que Bonomi", en referencia al fallecido exministro del Interior. "Eso de comentar y andar trayendo al escenario político nacional a personas fallecidas como Bonomi no habla muy bien de quien lo dice", respondió.

Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

El senador reconoció que "puede haber críticas" para Negro, pero aseguró que es un "muy buen ministro" y que "ha trabajado bien", logrando "resultados importantes". Además "la oposición reclama como si hubiera dejado el país siendo Noruega en términos de seguridad".

Caggiani destacó que, en materia de seguridad, la Rendición de Cuentas que se envió al Parlamento incluye mejoras como la creación de nuevos puestos en la Policía Nacional. Lamentó entonces la falta de apoyo al proyecto en general que anunciaron los legisladores de la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente—, y dijo que de momento la adhesión de Cabildo Abierto no está "para nada" resuelta.

Así las cosas, dijo que hay "un tipo de oposición que es poco republicana". "Si no hay Rendición no va a haber US$ 30 millones para las asignaciones familiares unificadas, no va a haber recursos para la seguridad y para la gente en situación de calle", manifestó, y agregó que la solución que queda es "negociar, negociar y negociar" hasta alcanzar un acuerdo y conseguir al menos los dos votos de la oposición que le hacen falta al Frente Amplio.