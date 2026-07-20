"No admitimos que se trate a ninguna fuerza del gobierno de esa manera", dijo Lubetkin sobre dichos de Rubio

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, rechazó este lunes los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en un evento que tuvo lugar el pasado jueves en Washington apuntó contra el "terrorismo político de extrema izquierda", e hizo mención al "terror violento" del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros.

Lubetkin, dijo que "escuchando las palabras" de Rubio y otros dirigentes "sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas".

El canciller sostuvo que Uruguay "tiene una política muy clara". "Lo ha dicho el presidente Yamandú Orsi en su discurso cuando asumió la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), es otro camino diferente en el marco de la integración combinando muchos factores, y quitándole el ideológico", subrayó Lubetkin en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera", aseveró Lubetkin.

Qué dijo Rubio en la reunión ministerial en Washington

Rubio inauguró el pasado jueves la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político Allí, el jerarca de la administración del presidente Donald Trump dijo que Cuba contribuyó a forjar la extrema izquierda en el continente, y mencionó en un tramo de su discurso al MLN- Tupamaros.

La reunión, de la que forman parte países del hemisferio occidental, Europa y Asia, se convocó para abordar lo que el gobierno de Trump, considera un resurgimiento internacional del "terrorismo político de extrema izquierda" en distintas partes del mundo.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Consejo de Cooperación del Golfo, en Manama. Foto: AFP

"El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento", explicó Rubio.

El secretario de Estado realizó un repaso de algunos episodios violentos a lo largo de la historia y aseguró que "la violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma".

La mención explícita al "terrorismo violento" de los Tupamaros en Uruguay

"Todos recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC y del ELN. Recuerdan la barbarie inhumana de Sendero Luminoso en Perú, esos fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas peruanas, matando a golpes de hacha y machete a mujeres embarazadas y recién nacidos", dijo Rubio.

Con información de EFE.