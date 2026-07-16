Marco Rubio advirtió por resurgimiento de "terrorismo de izquierda" y recordó "terror violento de los tupamaros"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio inauguró este jueves la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político celebrada en Washington. Allí, el jerarca de la administración del presidente Donald Trump dijo que Cuba contribuyó a forjar la extrema izquierda en el continente, y menciono al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros que operó en Uruguay a finales de la década del sesenta y principios de los setenta.

"La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras", afirmó el secretario de Estado.

La reunión, de la que forman parte países del hemisferio occidental, Europa y Asia, se convocó para abordar lo que la administración Trump, considera un resurgimiento internacional del "terrorismo político de extrema izquierda" en distintas partes del mundo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (fuera de cuadro), en Ankara. Foto: AFP

"El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento", explicó Rubio.

El secretario de Estado realizó un repaso de algunos episodios violentos a lo largo de la historia y aseguró que "la violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma".

La mención explícita al "terrorismo violento" de los tupamaros en Uruguay

"Todos recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC y del ELN. Recuerdan la barbarie inhumana de Sendero Luminoso en Perú, esos fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas peruanas, matando a golpes de hacha y machete a mujeres embarazadas y recién nacidos", dijo Rubio en un tramo de su discurso.

"Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Se trata de un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad", denunció.

Local del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN). Foto Archivo El País.





Rubio dedicó parte de su discurso a criticar el comunismo: "Una de las críticas que a veces se escuchan sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría pero nunca funciona en la práctica. En realidad, eso no es cierto. El comunismo no suena bien ni siquiera en teoría", añadió.

Según el Departamento de Estado, "el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica".

Con información de EFE