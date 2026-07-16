El futuro de PedidosYa Uruguay cambia: Uber confirmó la compra de su matriz, el gigante alemán Delivery Hero

Uber confirmó un acuerdo para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa. La operación incluye a la filial uruguaya y está valorada en aproximadamente US$ 14.800 millones, según informó la empresa estadounidense a sus inversores.

La multinacional alemana había comprado a la empresa uruguaya PedidosYa en 2014.

La compañía estadounidense informó que ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción. Según la comunicación enviada por Uber a sus inversores, el precio ofrecido implica un valor de capital implícito de aproximadamente US$ 14.800 millones para el 100% de la compañía, o US$ 13.700 millones ajustado por las participaciones adquiridas previamente por Uber.

Delivery Hero, por su parte, informó en un comunicado que alcanzó un acuerdo de combinación de negocios con Uber y una de sus filiales. La compañía alemana señaló que la operación busca unir la plataforma tecnológica global y la red de movilidad de Uber con las marcas locales de reparto de Delivery Hero.

Uber. Foto: Estefanía Leal/El País.

La operación incluye a PedidosYa, una de las marcas de Delivery Hero. Desde PedidosYa Uruguay confirmaron la noticia, aunque señalaron que por el momento los voceros locales no realizarán comentarios sobre el proceso.

Dentro de los negocios que serían adquiridos por Uber se encuentran operaciones de Delivery Hero en 50 mercados, que generaron un volumen bruto de mercadería (GMV, por sus siglas en inglés) de US$ 42.000 millones durante 2025. En ese listado figura PedidosYa en Uruguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

En paralelo, Delivery Hero acordó una operación con SSW Partners LP, una firma de inversión con sede en Nueva York, para la adquisición de sus negocios en 14 mercados donde Uber Eats y Delivery Hero compiten. La operación contempla una contraprestación de aproximadamente 1.400 millones de euros y alcanza, entre otros mercados, a PedidosYa en Chile y Ecuador.

Repartidor en moto de Pedidos Ya circulando por Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, destacó que la combinación de ambas plataformas permitirá ampliar la oferta de delivery a millones de consumidores y generar nuevas oportunidades para comercios y repartidores.

“Delivery Hero ha construido un negocio extraordinario, con marcas locales reconocidas y posiciones sólidas en algunos de los mercados de delivery de mayor crecimiento del mundo”, señaló el ejecutivo.

Desde el gigante alemán, la presidenta del Consejo de Supervisión de Delviery Hero, Kristin Skogen Lund, sostuvo que el negocio de entrega de alimentos es “altamente competitivo y dependiente de la escala” y consideró que asociarse con un socio estratégico permitirá fortalecer la competitividad futura de la compañía.

La transacción todavía está sujeta a las condiciones habituales de cierre. Se espera que la venta se complete en la segunda mitad de 2027, sujeta a las aprobaciones regulatorias, según Delivery Hero.