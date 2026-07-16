Primera alerta de Inumet: se actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves de mañana su primera alerta amarilla de este período de al menos cinco días en los que se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. Tras una nueva actualización, la advertencia abarca hasta las 12:30 a departamentos del norte y el centro del país, aunque se espera que se extienda luego.

Según Inumet, "un frente cálido comienza a afectar al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes". "En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", añadió.

Cielo cubierto sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.

Paysandú: Beisso, Gallinal, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Sarandí de Navarro.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Puntas de Valentín y Quintana.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Alerta amarilla de Inumet. Foto: Inumet.

Primeros efectos del fenómeno de El Niño: varios días con lluvias

Está previsto, según el meteorólogo José Serra, que desde las primeras horas haya un aumento de la nubosidad aunque "la parte más severa se va a dar después del mediodía, sobre todo en el sur". Las lluvias y tormentas empezarán en las regiones oeste y norte "desde tempranas horas".

Para Serra, las inclemencias se van a extender más allá del próximo lunes, que es el día al que llega el aviso especial a la población de Inumet. "Creo que va a seguir con cielos cubiertos y altos niveles de humedad; hasta que no cambie la masa de aire vamos a seguir así", apuntó.

El meteorólogo indicó que, durante todo el evento, en las zonas norte, centro y este —las más afectadas— podrían caer hasta 200 milímetros, o sea, "en cinco días una quinta parte de lo correspondiente a todo el año". Esto podría llevar al "desborde de arroyos, cañadas o algún río".

En Montevideo "va a llover jueves, viernes, sábado y domingo, con alguna mejora temporaria de corta duración el sábado a la tarde". De todas formas, la capital no está entre las zonas que se prevén más afectadas. "Tormentas vamos a tener en todo el país, pero serán más generalizadas e intensas en el norte, centro y este. En el sur puntualmente puede haber alguna tormenta localizada muy fuerte", mencionó.

Esto se debe a que un frente cálido ingresará por el norte y quedará estacionado sobre Uruguay, con leves desplazamientos, lo cual provoca cielos cubiertos, lluvias y lloviznas, tormentas, algunas puntualmente severas, con temperaturas bastante por encima del valor normal". Hay factores que potencian este frente, como el fenómeno de El Niño, explicó Serra. Las temperaturas "recién comenzarán a descender el domingo".

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Metsul prevé un "escenario extremadamente complejo y caótico"

Metsul, el instituto de meteorología del sur de Brasil, publicó que "un escenario extremadamente complejo y caótico dominará la atmósfera de parte de América del Sur en los próximos días con condiciones extremas y severas del tiempo en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, en uno de los períodos meteorológicos más hiperactivos en años en la región".

Inumet, por su parte, tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana que este jueves empezará nuboso y cubierto y que lloverá de tarde con "probables tormentas", aunque habrá mejoras temporarias. La mínima prevista es de 16° y la máxima de 22°. El viernes la temperatura oscilará entre 15° y 25°, algo totalmente atípico. Habrá precipitaciones y tormentas durante todo el día, aunque con mejoras temporarias. El sábado también seguirán las lluvias y tormentas con algunas mejoras intercaladas, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Tanto el domingo como el lunes la probabilidad de lluvias se mantiene alta aunque la temperatura empezará a bajar: la mínima será de 12° u 11° y la máxima de 14° o 15°.

Sin embargo, Montevideo no es la zona en donde se prevén los mayores acumulados de lluvia, sino que el área más afectada será la comprendida por el norte, centro y este. En su aviso especial a la población, Inumet explicó que desde este jueves 16 de julio al próximo lunes 20 se espera que el país tenga eventos de lluvias y tormentas, algunas puntualmente severas. No significa que durante los cinco días habrá precipitaciones sin cesar, sino que "se esperan mejoras temporarias", además de que el evento no afectará de la misma forma a todo el territorio nacional.

"Desde la madrugada del jueves 16 y durante el viernes 17, un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y se desplazará progresivamente hacia el resto del país, favoreciendo la ocurrencia de tormentas fuertes (puntualmente severas) y precipitaciones abundantes. Se esperan los acumulados de lluvia más significativos en la franja centro-este y norte, con valores entre 40 y 80 mm, pudiendo registrarse acumulados puntualmente superiores", apuntó Inumet.

Luego, entre sábado y lunes, en lugar de un frente cálido llegará lo que habitualmente se denomina un frente frío: "Entre el sábado 18, domingo 19 y hasta la tarde del lunes 20, un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Los acumulados más importantes se estiman entre 60 y 100 mm en la franja central, mientras que en el norte del país podrían oscilar entre 80 y 120 mm, con valores puntualmente superiores", señaló el instituto.

"En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", apuntó Inumet.