Primeros efectos de El Niño: sube la temperatura y llegan al menos tres días seguidos de lluvias y tormentas

El fenómeno de El Niño comenzará a hacer efecto en Uruguay esta semana, según el pronóstico del tiempo. Se prevé un aumento considerable de la temperatura, que alcanzará valores de 20° en Montevideo y más en otras zonas del país, al tiempo que se anuncia la llegada de lluvias y tormentas de variada intensidad durante al menos tres días.

El meteorólogo Mario Bidegain confirmó en diálogo con El País que este martes la temperatura comenzará una carrera ascendente que tendrá su punto máximo el viernes, en medio de las precipitaciones. El sábado el viento rotará y comenzará a hacer más frío, poniendo fin al veranillo.

Cuándo y dónde será el veranillo

"Vamos a tener un ascenso importante de temperaturas desde hoy martes hasta el viernes, incluso el sábado se van a mantener relativamente altas", explicó Bidegain. Los valores máximos se prevén para el viernes, con 20° en Montevideo y 25° en zonas más norteñas como Melo, añadió. Previamente el martes habrá unos 15° en la capital y unos 18° entre miércoles y jueves.

En el medio, "a partir del jueves tenemos la posibilidad de lluvias y tormentas" que en Montevideo se desarrollarán hasta el sábado y en el norte continuarán de corrido durante domingo y lunes. En la capital se espera que el domingo no llueva pero el lunes retornen las precipitaciones, también con tormentas. En definitiva, en el sur el pronóstico indica que lloverá —no de corrido sino con pausas de horas— entre jueves, viernes y sábado y que el domingo cesará pero retomará el lunes. En el norte, en cambio, sobre todo en los departamentos fronterizos con Brasil, las inclemencias se extenderán de jueves a lunes, sin días libres.

"Estas podrían ser las primeras lluvias importantes desde principios de mayo", dijo Bidegain, quien estimó que toda la segunda quincena de julio se extenderá con precipitaciones bastante seguidas. "Es un cambio importante en la circulación atmosférica y yo esto se lo achaco al fenómeno de El Niño. Ya hemos tenido lluvias muy importantes en Rio Grande do Sul, vamos a tener lluvias muy importantes en la frontera de Uruguay con Brasil, en Chile también. Este escenario obedece a una influencia creciente de la fase cálida del Niño", añadió.

En cuanto a los acumulados de precipitaciones, Bidegain dijo que el día con más lluvias podría ser el viernes, con 10 o 20 milímetros en Montevideo. En el norte se esperan lluvias más voluminosas, tal vez "todos los días" con unos 20 milímetros y un acumulado superior a 100 entre jueves y lunes.

Pronóstico de Inumet y Guillermo Ramis para el veranillo y las tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana probabilidad de lluvias entre jueves y lunes, con previsión de tormentas específicamente para jueves y viernes. Al igual que Bidegain, entiende que el día más cálido será el viernes.

Según Inumet, este martes la mínima será de 8° y la máxima de 14°, el miércoles 8° y 18°, el jueves 13° y 18°, el viernes 15° y 19°, el sábado 14° y 18°, el domingo 12° y 14° y el lunes también 12° y 14°.

Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que entre jueves, viernes y sábado habrá lluvias con células de tormenta pero "nada del otro mundo", al tiempo que las temperaturas mínimas y máximas "estarán muy altas", lo que hará "bastante llevadero" el episodio. El día de más calor, según el meteorólogo, será el viernes con una máxima de 20° en la capital.