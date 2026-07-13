El pronóstico para el martes 14 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y vientos del noreste y norte a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 14 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría al inicio y más templada durante la tarde, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 4°C hasta una máxima de 19°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro, neblinas y probables heladas agrometeorológicas; el viento soplará del noreste a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá una cobertura similar, también con intervalos de cielo más abierto, y el viento continuará del noreste a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 4°C y una máxima de 18°C.
Para el noreste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, además de neblinas y bancos de niebla, junto con probables heladas agrometeorológicas; los vientos serán del noreste a 20-30 km/h. En la tarde y la noche seguirá el cielo algo nuboso a nuboso, con viento del noreste a 10-30 km/h, con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables heladas agrometeorológicas; el viento soplará del noreste y norte a 20-30 km/h. Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad por períodos, con viento del noreste a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con una mínima de 4°C y una máxima de 18°C.
En el centro-sur, el martes comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, presencia de neblinas y probables heladas agrometeorológicas; los vientos serán del noreste y norte a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso, acompañado por viento del noreste a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del noreste y norte a 20-30 km/h. En la tarde y la noche continuará nuboso, aunque con intervalos de algo nuboso, y se mantendrán los vientos del noreste y norte a 20-30 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.
Para Punta del Este, la mañana se presentará nubosa, con viento del noreste y norte a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de algo nuboso, mientras que el viento continuará del noreste y norte a 20-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso y vientos del noreste y norte a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de algo nuboso, y el viento será del noreste a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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