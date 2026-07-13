Segundo vuelo humanitario se suspendió "por cambios en las reglas de juego" que impuso Venezuela, dijo Lazo

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se refirió este lunes a la salida de un segundo avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) con ayuda humanitaria para Venezuela, país que fue azotado por un doble terremoto el pasado miércoles 24 de junio. Según informó la FAU, el despegue de la aeronave fue aplazado "por razones externas", y el día y hora de su partida fue reprogramado.

Lazo dijo en rueda de prensa que las gestiones se están llevando adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). "Es quien dialoga con las autoridades en Venezuela", explicó la ministra tras su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento.

Con respecto a la salida del avión, Lazo dijo que la ayuda destinada a Venezuela "tiene que organizarse" y llegar a su destino "por una cuestión humanitaria y de transparencia".

"En ese afán de participar y ser solidario, también tenemos como gobernantes que tener calma y ver qué es lo que demandan y qué condiciones hay para que esas demandas se cumplan", añadió la titular de Defensa.

A su vez, aclaró que se encuentran listos tanto un Hércules, como otro avión ROU04. "Fue ofrecido y transporta 250 toneladas", indicó. "Por supuesto que hay diferencias de coste entre mover un Hércules y mover un ROU04, pero todas las fuerzas están cooperando, el Ejército lo hizo en el acopio (de la ayuda humanitaria)", añadió.

Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional. Foto: Estefanía Leal

Por otro lado, y con respecto a la situación en Venezuela, Lazo dijo que los aviones "no están llegando a un territorio sin ninguna problemática". Detalló que el lugar tiene "varios inconvenientes" y que allí sucedió "una catástrofe".

"En ese marco, cambian las reglas de juego, cuando salió el primer vuelo [nos dimos cuenta] de que había más cosas para ofrecer, como efectivos, idoneidad en agua potable, energía eléctrica, y sin embargo las autoridades venezolanas definieron que no era eso", detalló.

En ese sentido, dijo que hubo "un cambio de reglas" vinculado a "costos" para quien llega a un aeropuerto con insumos. "A veces es hora de tomar calma, y esa decisión la toma el Ministerio de Defensa, no la toman las Fuerzas Armadas", aclaró.

"El Hércules está pronto, no tiene ningún problema, pero si han cambiado las reglas tenemos que sentarnos a negociar", concluyó.

Insumos en las afueras de la Embajada de Venezuela en Uruguay. Foto: Cancillería.

Más de 4.500 muertos tras doble terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71, hasta al menos 4.561, informó el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, según consignó la agencia EFE.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta vista aérea muestra los daños en la playa Los Cocos, en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. Foto: AFP

La actualización del informe también señaló que 128.324 familias han sido atendidas y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.