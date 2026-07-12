"Todos saben qué pensamos del gobierno": Umpiérrez destacó el envío de 40 toneladas de ayuda a Venezuela

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, informó este domingo que desde el departamento fueron enviadas casi 40 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, como parte de una campaña solidaria destinada a asistir a la población afectada por el reciente desastre ocurrido en ese país.

En una publicación realizada en su cuenta de X, el jefe comunal indicó que los insumos fueron enviados en dos vuelos y sostuvo que, más allá de las diferencias con el gobierno venezolano, "no era el momento de poner delante esas consideraciones ante la magnitud del desastre".

"Casi 40 toneladas de insumos rochenses salieron hacia ese país en dos vuelos", escribió Umpiérrez, quien agregó que el envío incluyó medicamentos, alimentos secos, vestimenta y agua, reunidos gracias a donaciones de vecinos de distintos puntos del departamento.

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO; GRACIAS ROCHA: casi 40 toneladas de insumos rochenses salieron hacia ese país en dos vuelos. Creo que todos tienen claro que pensamos sobre el gobierno de Venezuela; pero este no era el momento de poner delante esas consideraciones ante la… pic.twitter.com/5WCvFiEklw — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) July 12, 2026

El intendente también detalló el aporte realizado por el Gobierno de Rocha, que, según indicó, consistió en 10.000 kilos de fideos, 10.000 kilos de arroz y 10.000 litros de agua embotellada.

"Cuando pasan esas cosas, todo va a un segundo plano y queda el sufrimiento de un pueblo. Quisimos no estar ausentes", expresó el jerarca, quien recordó que el departamento también había realizado una campaña solidaria para asistir a los damnificados por las inundaciones ocurridas en Brasil hace tres años.

Además, destacó el trabajo de la Unidad de Cooperación Internacional de la Intendencia y felicitó a su director, Álvaro Garofali, así como al equipo que participó en la organización de la campaña y el envío de las donaciones.