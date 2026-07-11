Clausura de residencial clandestino en Montevideo: Mides activó protocolo de emergencia

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) activó este sábado sus protocolos de emergencia luego de que la Policía descubriera un residencial de ancianos clandestino en Montevideo.

La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Marianela Larzábal, se trasladó al establecimiento para liderar las operaciones en el lugar "con el foco puesto en la protección de los derechos, el cuidado y la atención de las personas que residían en el lugar", destacó en un comunicado la cartera.

Así, se inició un despliegue interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio del Interior para determinar las condiciones del local y evaluar la situación sanitaria de las personas mayores.

Según informaron desde el Mides, un equipo de profesionales se encuentra recibiendo a los familiares de algunos de los internos con el fin de analizar las alternativas disponibles y coordinar los pasos a seguir. Mientras se define una reubicación definitiva, el ministerio dispuso de forma inmediada servicios de alimentación, limpieza y un equipo especializado en cuidados para los ancianos afectados.

Mateo Cabral y Comercio Foto: Google Maps

Clausura del residencial clandestino

La Policía intervino en un residencial irregular ubicado en la intersección de las calles Mateo Cabral y Comercio, en Montevideo, donde varias personas mayores se encontraban hacinadas y en aparentes malas condiciones de salud.

El allanamiento comenzó sobre las 22:00 horas de este viernes, luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos de auxilio que provenían del interior de la casa.

Con autorización de una vecina, los funcionarios policiales lograron ingresar al predio a través de la azotea lindera. Allí, localizaron a varias personas mayores distribuidas en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para este tipo de centros asistenciales.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

El inmueble no contaba con ningún tipo de cartelería identificatoria ni habilitaciones visibles en su fachada.

La propietaria del lugar reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular. Asimismo, la mujer admitió que había excedido la capacidad máxima de alojamiento permitida.

Tanto la propietaria como la encargada del establecimiento fueron detenidas y declararán ante Fiscalía este sábado.