Insólito caso de contrabando detectado en el Puerto de Colonia: hombre llevaba 36 celulares pegados al cuerpo

La Prefectura del Puerto de Colonia, en un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas, detuvo y logró la condena de un hombre que intentó ingresar de forma ilegal un cargamento de celulares de alta gama en el Puerto Comercial de Colonia. El implicado transportaba los celulares pegados a su cuerpo bajo la ropa.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves, cuando los efectivos realizaban los controles rutinarios de equipaje y personas mediante la tecnología de revisión electrónica.

Un hombre que se aproximaba al sector de control de pasajeros levantó sospechas entre las autoridades. Al ser obligado a pasar por el escáner de la terminal, el dispositivo detectó anomalías morfológicas consistentes con bultos extraños debajo de su vestimenta. Al verse descubierto por los funcionarios de la Prefectura, el individuo emprendió una rápida fuga hacia el exterior del edificio, aunque finalmente fue detenido.

Durante la requisa obligatoria de sus prendas de vestir, el personal actuante constató que el sospechoso llevaba pegados al abdomen y a las piernas un total de 36 teléfonos iPhone 17. Los especialistas del departamento de Aduanas de Colonia tasaron el cargamento de celulares iPhone en un valor comercial de $ 2.680.500 (aprox. US$ 67.000), una cifra que excede los límites legales permitidos para el ingreso de efectos personales sin declarar.

Camioneta de Prefectura en el Puerto de Montevideo Leonardo Maine/Archivo El Pais

Tras la detención del hombre, allanaron una vivienda al oeste de la ciudad para recabar pruebas que presentar ante la Justicia.

Este viernes se celebró la audiencia en el Juzgado de Colonia y el hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de 12 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba y trabajo comunitario.