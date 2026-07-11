Desesperado pedido de ayuda desde una ventana destapó el horror en un residencial clandestino de Montevideo

La Policía intervino en un residencial irregular ubicado en la intersección de las calles Mateo Cabral y Comercio, en Montevideo, donde varias personas mayores se encontraban hacinadas y en aparentes malas condiciones de salud.

El allanamiento comenzó sobre las 22:00 horas de este viernes, luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos de auxilio que provenían del interior de la casa.

Desde una ventana del inmueble, dos mujeres y un hombre solicitaban ayuda a los gritos a los transeúntes, manifestando a los efectivos que se encontraban encerrados, que habían sufrido caídas dentro del lugar y que necesitaban agua.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

El operativo policial en el residencial clandestino

Con autorización de una vecina, los funcionarios policiales lograron ingresar al predio a través de la azotea lindera. Allí, localizaron a varias personas mayores distribuidas en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para este tipo de centros asistenciales.

El inmueble no contaba con ningún tipo de cartelería identificatoria ni habilitaciones visibles en su fachada.

Residencial. Foto: Estefanía Leal.

La propietaria del lugar reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular. Asimismo, la mujer admitió que había excedido la capacidad máxima de alojamiento permitida.

Tanto la propietaria como la encargada del establecimiento fueron detenidas y declararán ante Fiscalía este sábado.