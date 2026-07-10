Negro dijo que "se intensificarán" operativos en Villa García tras masacre: "Hay enfrentamiento entre clanes"

El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró este viernes que la cartera trabaja en reforzar la presencia policial tras el quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca, en Villa García, y sostuvo que la ampliación de los operativos "dependerá de contar con más recursos humanos y materiales". "Estamos trabajando en expandir los operativos. Tenemos que tratar de conseguir recursos materiales y manos", afirmó en rueda de prensa. En ese sentido, consideró que la discusión de la Rendición de Cuentas representa "una oportunidad para dotar de recursos al ministerio".

Negro encabezó una reunión de trabajo con el Comando de la Policía Nacional, directores y jefes de Policía tras el crimen. Sobre la investigación del caso, en el que fueron asesinadas cinco personas de una misma familia, Negro indicó que el Ministerio del Interior cuenta con "información importante" sobre lo sucedido, aunque aclaró que no puede brindar mayores detalles porque la pesquisa continúa en curso. También confirmó que, hasta el momento, no hay personas detenidas.

El ministro sostuvo que el episodio es consecuencia de "una violencia que se arrastra desde hace años" y que, a su juicio, está vinculada a "la proliferación de pequeños grupos criminales". "Han ocurrido años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido incluso entre los mismos protagonistas", señaló.

Agregó que el aspecto "que más duele" es la muerte de la adolescente de 14 años, ya que "estamos hablando de la muerte de personas inocentes en el marco de una violencia que tiene varios años en el país". En esa línea, afirmó que existe "una escalada de violencia en el país que tiene varios años" y que uno de sus denominadores comunes es "la aparición de diversas organizaciones criminales de menor porte". 'Este es el resultado de un enfrentamiento de clanes, familiares criminales que viene de larga data y se ha cobrado ya varias vidas'', acotó

Blindados

Negro también se refirió a la incorporación de vehículos militares para tareas de patrullaje y explicó que podrán utilizarse "donde se requiera presencia policial, cualquiera sea el lugar". Indicó que actualmente los funcionarios policiales se encuentran en proceso de capacitación para operar esos móviles y estimó que estarán a disposición de la Policía "en unos diez días", para ser desplegados cuando las circunstancias lo requieran.

Además, aseguró que mantiene una comunicación permanente con el presidente Yamandú Orsi, quien, según dijo, permanece "siempre preocupado y con información de primera mano" sobre la evolución del caso. Asimismo, afirmó que el ministerio continúa desarrollando "operativos inteligentes y focalizados" en toda el área metropolitana y especialmente en las zonas donde se concentran los hechos de violencia.

Consultado sobre los pedidos de renuncia formulados desde la oposición, el ministro respondió que "el único que está posibilitado de pedir la renuncia es el presidente de la República".

Policía Científica trabajando en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

Quíntuple crimen

La Policía investiga este viernes un quíntuple asesinato en el barrio El Monarca, en Villa García (Montevideo), supo El País con base en fuentes del Ministerio del Interior. El hecho ocurrió en el km 21 de la ruta 8. Las víctimas, una adolescente de 14 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 28 y una mujer de 32 eran todos parte de una misma familia. Además, tendrían vínculo con "Los Suárez", grupo criminal que estaba emplazado en Villa Española.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El País en el lugar del ataque, los tres hombres eran hermanos —todos con antecedentes penales— y la mujer era la madre de la adolescente de 14 años.

Vivienda donde se produjo en quíntuple homicidio en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

Según información primaria, ingresaron reiterados llamados al servicio de emergencia advirtiendo por disparos de arma de fuego, y agregaron "que habría cuatro fallecidos". Al llegar al lugar señalado, la Policía encontró a cuatro personas muertas y dos personas heridas de arma de fuego. Una de las heridas era la adolescente de 14 años, quien fue trasladada al Hospital Pereira Rossell, pero murió en el camino.

De acuerdo con las primeras actuaciones, testigos manifestaron que cuatro individuos ingresaron a la vivienda donde efectuaron los disparos. La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos.

Jerarcas del Ministerio del Interior en operativo por cuádruple homicidio en Villa García Foto: Agustín Carballo/El País

Último antecedente de un cuádruple homicidio fue en mayo de 2024

El último antecedente registrado en Uruguay de un cuádruple homicidio a balazos ocurrió el 30 de mayo de 2024 en el barrio Maracaná, en el oeste de la capital. Ese día cuatro personas fueron asesinadas en una vivienda al fondo de un pasaje. Tiempo después la investigación logró probar que el ataque se diseñó desde la cárcel.

Ese día murieron cuatro personas de 11, 16, 18 y 40 años y el único sobreviviente del ataque fue un adolescente de 17 años.

El 25 setiembre de 2024 se registró un séxtuple homicidio en la cárcel de Santiago Vázquez mediante el incendio de una celda.